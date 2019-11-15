香港的黑色暴亂已超過五個月，最近暴力升級，駭人聽聞事一再發生，香江淪為暴亂之都！美國的反華政治人士還在拿香港法例做文章，不過，知名的外媒對香港暴亂的報道角度已全面逆轉，對黑衣示威者的態度亦由早前的讚不絕口，轉軚批評黑色暴亂，連一向多談經濟及競爭力的知名雜誌也忍不住發文，指香港已成一座「黑色恐怖」控制的城市。

幾個月的打砸燒，香港人苦不堪言，海外反華政棍卻認為是「最美的風景線」，甚至外媒過去幾個月對香港的報道也一點不公允，不少媒體都是剝花生看戲派，看到大堆頭上街示威的畫面，便認為示威方有理，待看到香港塞機場、塞道路、全城癱瘓時，又覺得橫蠻霸道的抗爭不可傳播，開始轉軚。

踏入十一月，香港的黑暴更驚人，外媒也徹底改弦易轍。日前一名中年男子與黑衣人爭執，遭人兜頭淋下易燃液體，然後點火，一秒鐘之內，中年男子便被火燒上半身，至今危殆。

美國知名大報《紐約時報》對這宗恐怖事件連發消息，一篇題為《醜陋開始：香港的暴力和憤怒一天》的文章，指香港因為激烈的政治分歧，全城陷入兩極化，除了指摘警方開槍，同樣指出火燒異議者事件「暴露了連月抗議活動的醜陋一面」。遺憾的是，接下來的香港醜事更多，《紐時》揭醜恐停不了。

《經濟學人》雜誌亦有同樣的看法，日前報道直指香港已成為仇恨、暴力及恐怖之都。報道提及反中的黑暴運動令非本土的華資、華商及內地優才、精英成為示威者的敵對目標，動輒被人攻擊，文章引用了內地官媒品評香港的「黑色恐怖」一語，認為香港示威已經走歪了。

外媒的視界，反映出國際價值對香港黑暴的看法，近期本地大學內的境外學生相繼撤離，精英階層亦倉皇拜拜，黑暴香港之夜更長了。