神州觀察：環境污染禍子孫　莫待踢爆始作為

內地生態環境遭污染破壞情況有目共睹，而當局在環境治理監察方面的某些表現更叫人不敢恭維。一些地方或因自身環保觀念落後而出現消極應對、懶政不作為現象，或是出於地方利益保護及腐敗勾結原因而對亂象視而不見，聽之任之，往往需待問題遭曝光後才有所動作，如此又何談建設美麗中國，讓百姓活得健康幸福？

陽澄湖大閘蟹近年負面消息不斷，除了假蟹次蟹充斥市場，日前再被央視官媒揭發陽澄湖水質污染惡劣，已淪為不適合人類飲用的「第四類水源」，質疑何以養殖出眾多優質健康的大閘蟹來？其實有關問題由來已久，陽澄湖早存在養蟹規模氾濫情況，加上周邊旅遊、房地產等配套產業過度開發令水質不斷惡化，不時出現大規模藍藻爆發及二噁英毒蟹等問題，當局亦曾為此大費周章，指近年沒少在改善水質上下工夫，如今卻被踢爆問題照舊，叫人懷疑工夫都用在哪裏？

不無諷刺的是，就在央視調查播出當晚，蘇州當局便連夜召開專題會議，匆匆布置整改，並迅速成立由水務、生態環境、城管等多部門牽頭的綜合執法組，對央視反映的陽澄湖周邊無證照的「農家樂」經營戶進行集中排查。蘇州市委領導要求全市上下須直面問題，緊貼中央政策精神，拿出壯士斷腕的魄力，將所有被曝光問題逐一落實解決，非此不能體現出對人民負責、對子孫後代負責的決心和態度。

多麼似曾相識的場景，又是多麼耳熟能詳的台詞。如果說內地官場個個都是影帝，顯然有誇張的成分，但若論資深「老戲骨」，則肯定不在少數。當局若真有心，便不會整天將精力用於臨場做騷，一門心思盤算如何瞞上欺下，蒙混過關。所以別看事後豪言壯語一大堆，不解決問題都是瞎扯。

而這種事前不見影、事後忙做騷的伎倆亦非只限於環境治理方面，各行各業各個領域大抵都是如此。譬如某處發生化工災難捱批了，當地政府便會連夜開會檢討；哪裏塌橋死人被點名了，肯定連夜展開風險排查；疫苗過期、造假問題被曝光，便有專家組風塵僕僕奔赴現場。彼此看似廢寢忘食，不辭勞苦，其實都在為自己而忙，目的是將大事化小，小事化無，最終各自平安。

其實內地近年亦推出過不少環保治污措施，中央更不時派出「環保欽差」等高規格的督查組、巡視組進行多番巡查、回頭看工作，然而一些地方仍在走「先破壞、後治理」的老路，整改亦多流於表面，甚至出現官商勾結，縱容企業亂排污，任由豪強削山毀林、圍湖築壩。說到底，都是利益使然，為此就算讓綠水青山變得千瘡百孔，禍延子孫亦無妨。