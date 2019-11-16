世界視線：共和黨肯州失利　總統戰影響有限

美國四個州份最近舉行州長或州議會選舉，其中肯塔基州現任州長貝文，以些微票數敗於民主黨候選人；另一方面，民主黨在維珍尼亞州亦獲得佳績，二十五年來首度奪得該州參眾兩院多數議席。

這場選舉被外界喻為明年總統大選的前哨戰，其中又以肯塔基州的選情最具代表性。特朗普在二○一六年大選，在當地以百分之三十的比率，大幅領放對手希拉妮；與此同時，特朗普在選前曾親自到肯州為貝文站台。共和黨在這樣一個傳統紅色州份敗北，在部分民主黨人看來，可說是一大政治喜訊。

事實上，肯塔基州今次的州長之戰，選情繃緊，民主黨籍的貝希爾以不足一個百分點勝出，貝文曾一度指摘選舉結果出現「異常」，暗示當中存在舞弊情況，但直至日前終於承認落敗，至於之前曾對貝文「御口欽點」的特朗普，則一如預料，沒有出面繼續力撐貝文。

共和黨在肯、維兩州失利是事實，但據此認為選民已唾棄特朗普，卻可能有過度解讀之虞。貝文有「美國最差州長」之稱，任內大幅削減醫療補助計劃及公立學校教師的養老金，導致民怨沸騰，教師更發起罷課進行抗爭。尤有甚者，貝文跟特朗普一樣，語不驚人死不休，他曾對媒體公開表示，教師罷課只會令孩子呆在家中，遭受性侵，後來見群情洶湧，把責任歸咎於媒體搞「假新聞」。反觀貝希爾，除了是肯州的總檢察長，也是前任州長的兒子，在當地勢力根深柢固，結果民主黨在「殺雞用牛刀」的情況下，也只能以險勝收場。

肯塔基州州長選舉的結果或許證明，選民大多是現實的，誰為他們帶來更美好的生活，他們就把票投給誰。媒體報道，在任內曾被彈劾問題困擾的前總統克林頓，向特朗普「分享心得」，那就是專心幹好總統分內事，把彈劾問題交給幕僚及律師團隊，固然「抽水」成分多於一切，但克林頓以一句「笨蛋，問題是經濟」上位，卻是不爭的事實。美國經濟是否像特朗普吹噓那樣，維持「空前繁榮」，看來還是特氏明年能否繼續留在白宮的關鍵。