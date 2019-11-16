功夫茶：公屋樓下賣毒品　大媽原來係拆家

回歸廿二年，中港磨合未盡如人意，但好多詞彙，就好快互通，例如「大媽」呢兩個字，內地人同香港人聽到都係媽媽聲，有啲大媽會喺公園跳艷舞撩阿伯乘機呃錢，亦有啲去到邊都排排企跳廣場舞破壞市容，今日功夫茶要講嘅大媽，表面上係着街坊裝到樓下買餸嘅師奶，又唔係靚女，大家可能不屑一顧，好在本報專案組記者眉精眼企，觀察入微，又畀佢哋發現原來有班大媽係毒品拆家，大膽到喺公屋樓下當眾販毒。

根據本報記者觀察，喺黃大仙東頭邨祥東樓地下，一名街坊裝打扮嘅長髮大媽每逢下午三點零鐘，就喺嗰幢樓樓下行嚟行去，又走近消防喉轆位置行出行入，好似好緊張，跟住就會有一堆皮黃骨瘦，睇落好似係未上電嘅道友，交頭接耳傾密偈，開頭可能以為呢位大媽閃閃縮縮，係咪接客賺皮肉錢，但睇真啲，呢位大媽喺手袋攞包嘢畀佢哋喎，唔通幫襯有贈品送？梗係唔係啦，附近嘅邨民踢爆大媽與同黨真係做不道德交易，不過唔係賣肉，而係販毒，一買一賣毒品，附近嘅柏立基美沙酮診所亦都係毒販交易地點之一，而且是「一條龍販毒」，有齊毒品包裝銷售同埋記帳，過程公開大膽，「透明度」肯定高過好多政府部門。

東頭邨居民經常投訴有人喺屋邨裏面販毒藏毒，以前呢頭報警嗰頭差人就迅速做嘢，毒販都會收斂避風頭。但係呢輪止暴制亂打擊暴徒，日日各區開戰，打到飛起，香港又點會有咁多差佬吖，有多都派去防暴啦，咁多黑衣暴徒撩交打。事實就因為警方五個蓋冚十個煲，呢班公屋毒販無王管先至咁離譜。

今年已經揭發多宗公屋藏毒個案，總值最多嗰單成二千萬，可見毒禍蔓延屋邨非常嚴峻。以前公屋左鄰右里都好熟似足一家人，幾乎可以夜不閉戶，大家打開門口都知對方阿仔阿爸做乜、讀邊間學校呀，但依家新世代人際關係疏離，好多人連隔籬住嗰個叫乜名都唔知，做緊乜嘢都唔會關心，換咗個大媽出入，見差唔多樣都咪鬼理，所以有販毒集團就乘虛而入，將公屋單位當正毒品工場貨倉，房署又懵盛盛，十年都唔慌會查戶口，咁就畀毒販瞞天過海。

香港嘅毒禍一向嚴重，以前有警隊高層做保護傘包庇毒販，掃到嘅毒品遠遠唔及實際數目，泰國大毒梟黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻聞風先遁逍遙法外，繼續遙控佢嘅販毒集團瘋狂出貨。近年警隊想撥亂反正，意圖加強打擊毒禍，但係又遇上百年一遇嘅政治災禍，顧得頭來腳又抽筋，依家變咗兩頭唔到岸，港獨囂張，毒販猖獗，大媽都做拆家，香港死得喇！