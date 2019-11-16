正論：漫天烽火黎明不至　愛國者痛破壞者快

特首林鄭月娥北上面聖不久，身在巴西的國家主席習近平再次就香港局勢發表講話，再次強調止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫任務。同一番話一講再講，林鄭政府有沒有切實執行中央旨意、中央是否忍無可忍，清楚不過。很明顯，香港已到了「岌岌乎殆哉」的時候，中央單是喊話並不足夠，繼續袖手旁觀，徒令破壞者開心，中立者灰心，愛國者死心，特區之死將無法挽回矣！

屋漏偏逢連夜雨。美國參議院以香港暴力衝突不斷升級為由，啟動名為「熱線」的非正式機制，加快表決《香港人權與民主法案》程序，再插香港一刀。只要沒有參議員反對，即被視為一致通過，意味該法案最快下周一過關。英國亦不執輸，主管亞太事務的官員跟在美國屁股後面，表明英國政府將就香港局勢提出人權法案。港府除了重複「外國議會不應干預香港內部事務」的廢話，根本莫奈其何，對於如何平息暴亂更是一籌莫展，遑論奮起反抗，保衞家園。

果不其然，有關消息一出，親者痛、仇者快。反對派政客奔走相告，彈冠相慶，仿似打了雞血似的亢奮；昨日的中環快閃鬧劇又見美國旗飄揚；港獨分子甚至狂言下周一法案通過，就是「香港國」立國之時，令人見識何謂港之將亡妖孽多。

誠然，要來始終要來。美國利用本國法律干涉別國內政、實行長臂管轄已是慣常伎倆，加上中美角力的大氣候，香港這個中西混雜之地必然首當其衝；而英國這個前宗主國一直想重溫昔日「日不落」的光輝，說三道四不足為奇。奇就奇在，港府在這五個多月間無所作為，放任暴亂失控，縱容壹傳媒黎智英和反對派政客等叛國禍港集團與外部勢力互相勾結，要不是港府無能，外部勢力豈能這麼輕易介入香港事務？港府高官除了譴責復譴責，還懂得做甚麼？

昨日所謂的跨部門記者會，政務司司長張建宗繼續大講風涼話，聲稱香港人受到人身威脅，這裏已經不再是安全城市。原來用了五個多月時間，香港滑向恐怖主義深淵，小市民嚇得瑟瑟發抖，商戶惶惶不可終日，高官直到現在才如夢初醒驚覺香港不安全。特區政府有權有責、有法律有子彈，這班廢官卻一味支糧不做事，難道納稅人是叫他們白吃白喝的嗎？

當國家領導人一再耳提面命、三令五申止暴制亂之際，外部勢力變本加厲反中亂港，港府變本加厲放軟手腳，政客和暴徒變本加厲唯恐天下不亂，試看今日之特區，竟是誰家之天下！從此亦折射出香港三種人的心態：破壞者歡天喜地，繼續同外部勢力裏應外合；中立者心灰意冷看不下去，紛紛用腳投票移民遠去；愛國者哀莫大於心死，多一言不如少一語。

當中尤以愛國者最是悲憤莫名。廿二年來，一直支持國家、支持回歸，如今滅頂之災迫在眉睫，港府卻無心無能，中央無氣無力。面對為數可能只是一萬幾千的黑衣暴徒在全港肆虐，佔據交通要津，扼殺經濟命脈，威脅人命安全，港府居然畏首畏尾，拖拖拉拉；中央的態度更是令人費解，既有駐港機構，又有建制政客，在反修例一役上不可能收不到情報，不可能不將亂象消滅於萌芽狀態，現在的局勢已發展至造反奪權，中央竟然還不出手，即使一再發聲，沒有實際行動也只會被視為紙老虎，毫無意義。

顯而易見，單靠港府和警隊已不可能止暴制亂，中央繼續見死不救，只會令兩制失去民心，繼而令一國的民心也被動搖。現今的領導人打老虎、拍蒼蠅，掃黑除惡雷厲風行，本是得民心之舉，奈何處理香港黑暴問題瞻前顧後，進退失據，還怎麼叫人擁護一國兩制？水能載舟，亦能覆舟。民心就是水，一國兩制就是舟，得民心者得天下，失民心者失天下，道理還不清楚嗎？最耐人尋味的是，香港和上海關係微妙，過去歷史說明，香港升，上海沉；上海升，香港沉。現在上海一片繁榮，香港一片黑暗，社科院發表最新的全球城市競爭力報告，上海排名首次超越香港，中央是否有心讓上海取替香港，故遲遲不出手止暴制亂，難免令人有所聯想。

不管怎麼說，黑暴發展至今，兩制千瘡百孔已是暴露無遺。特區固然沒有管治人才，警力也是不敷應用，但最大的問題還在於「警察拉人，司法放人」。可以看見，被捕人數已突破四千人，但真正落案起訴的僅得寥寥五、六百人，而且不少人還獲得司法厚待，不斷獲放寬保釋條件，結果不旋踵再參與暴亂，亂上加亂。

張建宗聲稱，港府會增加資源配合司法機構審案需要，但在司法不合作甚至拖後腿的情況下，在法律不是儆惡懲奸而是助紂為虐的亂象下，單是增加資源又有甚麼意義？司法一日不撥亂反正，徒然助長恐怖主義蔓延，令暴徒更有恃無恐。日前高院拒批中大學生申請禁警入校的禁制令，沙田裁判法院當晚即遭人縱火，司法姑息養奸，引火自焚，教訓就在眼前。

一言以蔽之，對敵人仁慈，就是對無辜市民殘忍。政治問題必須政治解決，司法固然急需要改，但不從源頭治亂，不徹底剷除反中亂港勢力，不重拳痛打暴亂黑手，不改革兩制政治機制，領導人重申多少次止暴制亂、恢復秩序都是空話而已。都說黎明前最是黑暗，但願中央聽到港人哀號，但願港人能看見黑暗過後的曙光！