當政府不能維持治安、保護交通通道、保衞市民的人身安全和財產，這個政府有甚麼用呢？

當暴徒破壞公共設施、商戶，到處縱火、毆打群眾，並且設立路障，檢查汽車和路人，這個政府在做甚麼呢？

讓內地生要大批逃離大學，大學要逃避暴民而提早停課，大學生在校園內製造非法武器、佔據校園，這個政府在那裏呢？

政府當然不是無形的，而是由特首與司局長代表。政府無用，也即是這批高官無用，社會失控。

作為老百姓，我們似是無力，但是在地區上還可合力清理道路，斥責和趕走暴徒，當然是在保障人身安全的情況下進行。在暴徒瘋狂的暴力與特區政府驚人的怠緩失職之間，除了自保，除了逃避，似乎是別無選擇，這實屬無奈。不過，社會大眾不會忘記的。當暴亂平息之後，受到暴動和政府失職塞責損失的老百姓，應啟動訴訟，一是控訴政府高官，由林鄭以降的政治問責官員的失職塞責帶來個人、店舖的直接和間接的損失，政府與高官個人要作出懲罰性的賠償；二是高官的失職塞責，等同暴民的幫兇。暴民因罪獲刑，這些高官們亦應視為從犯，獲罪受刑。老百姓是不可能容許這些高官因他們幾個月來一直的失職塞責，導致香港的法制、治安、經濟民生的崩潰惡化。就算是暴民的大學生、中學生，若不是高官們的失職塞責，他們都不會墮落成為兇殘惡毒的暴民。他們背後策動顏色革命的陰謀家有責，不管他們是大律師、神父、牧師、大學校長、大學教授、中學校長、教師、社工，醫護人員或立法會議員、區議會議員，他們都要負上責任。香港的敗壞，這些人與暴徒、高官們，都是歷史罪人，饒恕不了。

香港的下一步，能否平復暴亂，撥亂反正，便只能依靠中央政府。香港作為中國的領土，香港居民作為中國公民，實在不應作為大國政治的犧牲品。或許讓香港自作孽，受盡教訓便可懲罰香港的反共反中者。但受打擊的不僅是屬於少數的反共反中者，而是佔七百萬港人大多數的平民。反共反中者可以移民外逃，其餘的普羅大眾，特別是長者們怎辦呢？打擊香港，香港不是中國一部分嗎？打擊香港，破壞香港，不是打擊、破壞中國嗎？怎可以用師爺式的陰謀詭計來治理國家，統一香港與台灣呢？香港特區政府向中央負責，一國兩制也是一國為主，香港出大問題，把這麼多年，包括回歸二十多年的建設毀壞，中央政府又怎樣沒有責任？要怎樣向國際和國內交代？一國兩制第一責任在於中央政府，其次才是特區政府。