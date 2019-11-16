反修例風波五個月，讓全世界清楚看到「一國兩制」是如何引起暴亂的；「港人治港」是如何縱容暴亂的；「高度自治」是如何對暴亂束手無策的。紅朝新一代又是如何在國人、港人、國際社會大丟臉面的。

回歸二十二年，建黨近一百年，立國七十年，朝廷經歷過無數尖銳複雜的鬥爭，打敗過無數兇悍奸狡的內外敵人，竟對自家土地上的一場暴亂毫無辦法，任其燃燒蔓延，這是怎麼回事？這就是新時代中國特色社會主義的「治國理政」嗎？這就是當下中南海的執政水平、治理能力嗎？這就是今上所說的「也要把實行資本主義的香港建設好」嗎？

一國兩制是從實際出發解決香港問題的好安排，既能和平實現國家統一，又能保持香港繁榮穩定。但是它內在的矛盾結構，深藏着兩種制度政治尖銳鬥爭、激烈抗衡的動力，處理不好，就會發生顛覆一國兩制的風波動亂和奪權鬥爭。屆時，一國兩制若走向反面，就是國家分裂。

出現這種局面的主要原因，在於代表一國、代表中央的「社會主義一方」管治香港時敗給香港原有的資本主義制度的一方。失敗的主要原因在於：一是中央將五十年不變當成五十年不管，對代表資本主義的反對派之反中亂港放任自流；二是對香港的形勢和現狀經常發生重大的政治誤判；三是敵我不分，是非不清，常幹「親者痛、仇者快」之事，令愛國愛港陣營思想混亂，離心離德，朝廷自我損害一國形象、社會主義形象；四是「安全」不設防，外部勢力如入無人之境，盡情培養和勾結反中亂港勢力，肆意搗亂破壞，興風作浪。

朝廷這樣對待一國兩制，自然就會弄出一個對今次暴亂綏靖縱容的「港人治港」，弄出一個用資本主義制度那一套專門和社會主義一國作對的「港人治港」。朝廷這樣對待一國兩制，弄出了這樣一個「港人治港」，「高度自治」自然就會對暴亂束手無策，不管中央怎麼三令五申，香江府衙怎麼嚴厲譴責，「止暴制亂」都會在「高度自治」掩護下一再落空也。