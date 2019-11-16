一個負責任政府不可能坐視暴亂持續五個多月而束手無策，一個正常社會不可能容忍恐怖主義肆虐而無動於衷。香港生死存亡之際，特首在哪裏？一眾問責官員又在哪裏？政務司司長張建宗說香港已走進「死胡同」，陷入無政府狀態。這純屬廢話，無政府狀態已有好幾個月，他現在才知道嗎？知道後又能怎樣？

準確地說，香港已淪為恐怖分子治港，而不僅僅是無政府狀態。黑衣暴徒為所欲為，想堵路就堵路，想打砸就打砸，想放火就放火，想私了就私了，與恐怖分子已沒有任何分別。那班黑衣大學生尤其恐怖，佔領校園、製造燃燒彈、囤積武器、硬物擲車、弓箭射人，甚至私設「檢查站」截查市民，時光彷彿倒流回佔山為王的年代。有位黑衣學生誇誇其談，揚言會為港人帶來光明的未來，簡直不知羞恥為何物，他自己先揭下面具再說吧。

警方宣稱，如果學校變成犯罪溫床，警方不會袖手旁觀，需要時亦有機會介入處理。其實學校早已變成犯罪溫床，而不是「如果」，黑衣學生不只佔山為王，而且堵塞各區主要交通幹道，吐露港公路癱瘓，紅隧被攔腰截斷，收費亭更被縱火焚燒，難道這還不足以令警方介入？一名食環署外判清潔工疑被磚頭擲中不治，一名路人疑被暴徒淋油燒至危殆，難道這也不足以令警方介入？

最令人莫名其妙的是，港府明明還有許多法律武器，卻偏偏不用。根據《緊急法》，當局可以延長疑犯拘留時間，可以設立特別法庭處理，可以禁制反中亂港傳媒和不良網站繼續發布煽動言論，可以頒布宵禁令，如果這些措施仍不能奏效，還可以請求中央出手平亂。港府畏首畏尾，猶豫不決，到底擔心甚麼？擔心受到西方輿論批評？還是擔心被美國制裁？維護法治和社會秩序，保護市民的生命財產安全，是特區政府不可推卸的責任，如果連這一點也做不到，還不如自動消失算了。