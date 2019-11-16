這個禮拜香港人會見識到原來特區之內另外有特區，各所大學是神聖不可侵犯的領土，可以自成王國，窩藏黑衣暴徒，建城牆嚴禁警察內進，自己放箭掟汽油彈，大有格殺勿論的調調，而且又在公路堵塞交通。中大二號橋上擲雜物，吐露港公路封閉，理大附近的紅隧都被黑衣人設障堵塞，市民出入要兜大圈繞路，每一次車程往往要花多一兩小時。對於沒有私家車代步，要逼巴士公共交通趕上班、手停口停的打工仔或行動不便的人士等弱勢社群，實在是百上加斤。暴徒堵路就像捏住香港的血管，再過一段時間便氣絕身亡。政府及警方就在此時突然停下手來，繼續打嘴炮說香港沒有法外之地，不會容忍大學淪為兵工廠。

只說不做，是特區政府的老毛病，止暴制亂純屬空談，還要國家領導人親自出口督促，如果有羞恥之心應該全體總辭以謝罪。暴徒裏應外合，根本不會把廢柴政府放在眼內，他們的魔爪伸往海外，多個國家都有支持香港黑衣人的示威遊行，亦有不少當地政府發聲指指點點，干涉香港事務。律政司司長鄭若驊造訪英國，遇到示威者圍堵因而受傷。而美國是這次示威暴潮的幕後大旗手，有數名參議員與香港的港獨分子過從甚密，推動《香港人權與民主法案》來制裁中港。這幾天見香港的局勢有變，趁你病攞你命，加速推進立法過程，以特別程序「熱線」方式進行，據報最快下周一可以立法通過。華府亦恐嚇，若中央及港府出動解放軍鎮壓暴亂，會考慮取消香港獨立關稅區地位。

這場爭奪香港管治權的戰爭，愈演愈烈，反對派勾結外國勢力，內外夾擊，由最初遮遮掩掩到現在圖窮匕現，很快會見真章。無能政府處處受制於人，中央遲遲未出手，令敵人有恃無恐，攻勢變本加厲，不奪治權不休。建國七十周年收這份大禮，中央真的要對林鄭政府「重重」有賞了。