自從科大學生在畢業禮起哄，在一次聚會上糾纏一名持異見內地生碰瓷群毆之後，香港學生與內地學生關係頓時變得緊張。兼且科大有來自內地的教授辦公室被搗毀，有內地學生感覺受到蒙面黑衣學生的威脅，於是集體租用巴士離開校園，直奔深圳，抵埗後才覺得舒一口氣。

跟着是十一月十二日起的中大，二號橋上警方與黑衣人對峙，汽油彈催淚彈亂飛、火光熊熊，校園已被黑衣人接管。他們在主要道路設路障，要檢查身份和背包才准許通過，學生教職員都不例外。有學生傳出消息，現今在校內穿梭的校方保安車輛和載貨車輛都是由黑衣人駕駛使用。有內地學生說居住的宿舍房門被人畫上記號，平時和諧相處的香港同學恍如陌路，所以內地同學人心惶惶，有人聯絡到汽車來大學校門外面接載離開，找不到公共交通工具的，最後致電警方，由警方安排水警輪到馬料水碼頭，接載這批內地學生去另一碼頭，轉乘其他交通工具離港。看電視台新聞報道，香港大學也有內地學生匆匆逃離香港。深圳有機構已準備接待所，暫時接待這些逃離香港的學生。另有新聞報道，台灣駐港機構也安排車輛去中大疏散八十多名留港學生往機場回台，連同自己離開的，已有超過一百二十名台灣留學生逃離中大。

如果再加上居住市區較容易乘坐各種公共交通工具轉往機場、高鐵或其他口岸離港的其他市區院校的內地留學生，恐怕大家都會得出內地學生因為恐懼各大學的亂局集體逃亡的印象。連台灣留學生也匆匆離港，可以想像香港的大學已瀰漫着一股排斥非粵語華裔學生的風潮，台灣學生也感受到威脅，紛紛逃亡了。我不知大學負責人有何想法，大學在他們管治下竟發生排斥外來學生，迫使外來留學生集體逃亡，宛如置身敍利亞、索馬里等戰亂國家，他們如何向外交代？

香港的大學曾經在內地享有高聲譽，吸引到一些高考成績位列前茅的內地學生前來升學。不少內地大學畢業生來港升讀研究院，成為碩士生博士生的骨幹，也參與不少校內重要研究計劃，發表的研究報告論文為大學爭取更高學術聲譽。

現今大學出現這股排外之風，弄到內地學生人心惶惶，紛紛逃離，恍如上演一幕港版《出埃及記》，試問現今由他們參與的研究計劃如何完成？日後還怎會有外地尖子來香港的大學升學？研究院收不到優質學生，甚至連研究生也人數大減。大學的研究水準下降，國際水準的論文減少刊登。大學平庸化，難道是他們追求的理想大學？