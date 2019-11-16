試看今日之特區，竟是暴徒之天下！吐露港公路被黑衣暴徒堵路多日，整個新界東北的交通命脈被截斷，猶如孤島死城。日前凌晨暴徒突然「皇恩浩蕩」，重開南北行各一條行車線，交通終於有限度恢復。作為小市民，除了感到憤怒就是悲哀，香港陷入無政府狀態，暴徒主宰一切，殺人放火毀鐵堵路，連警方都莫奈其何，小市民如何在腥風血雨下捱下去？

身在巴西的國家主席習近平再次為香港局勢發聲，強調止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫任務，並提出三個「堅定不移」，包括維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

問題是，單靠港府廢官之力，根本無力控制局面，否則林鄭才北上面聖沒多久，國家領導人怎麼會在短時間內再次開口？證明中央對林鄭無所作為已忍無可忍。事實上，自林鄭扮強硬表明不會讓暴徒得逞後，暴徒更加瘋狂，周一發起的「大三罷」搞到天下大亂，更出現第一個被暴徒擲磚致死的平民，另一個五成皮膚燒傷的男子仍然危殆。暴徒為了達到奪權目的，出動各種恐怖手段滅聲，繼而掌控交通命脈，騎劫香港。

霸佔中大二號橋的黑衣人便明言，重開吐露港公路的條件是區議會選舉必須如期舉行，這已是活脫脫的恐怖分子所為，為甚麼港府仍然畏首畏尾，妄想「靠把口」止暴制亂？

港府不是無事可做，最低限度應利用《緊急法》賦予特首的權力，將中大範圍內的網絡通訊截斷，甚至斷電斷水。只要最關鍵的網絡中斷，暴徒便無法互通消息，群蛇無首，行動很快就會被瓦解，加上水電皆斷，他們不撤離就只能束手就擒，警方便可奪回中大二號橋的控制權。只要奪回吐露港公路這個重要戰場，便不難攻破暴徒其他據點，不過港府若然無決心無意志，講甚麼也是徒然。