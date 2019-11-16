日前，香港上演了一場大學攻防戰，催淚彈噼啪作響，多處火光熊熊，中文大學校園儼然成了戰場，據聞不少守校學生留下遺書，要跟該校共存亡。外人不知就裏，還以為特區政府當真發瘋，要一舉挑了中大。

實際上，是不少年輕人走到中大校園附近的二號橋往下擲物，堵塞公路和鐵路軌道，以達到他們號召罷工、罷課、罷市的目的。年輕人要求「三罷」，為怕市民不從，他們就將路徑堵死，教你不罷不罷還須罷。在民主開放的社會，你有「三罷」的自由，我也有不罷的權利，你堵路，我自然會報警求助，警方不由得不處理，所以必須嘗試控制二號橋。中大生不允，很多校友又聽信謠言，以為警方想佔據校園，紛紛趕去守護母校，一場混戰便由是展開。

中大現任校長段崇智、前任校長沈祖堯都趕往調停，但不得要領。學生骨子裏就是要佔據有利位置，堵塞交通，以圖制政府死命，你要他們撤走，說了也是白說。

二○一四年，部分大學生參與佔領行動，將香港的通衢大道堵住七十多天，掀起了野蠻抗爭的序幕。當日沈祖堯校長非但不予譴責，反倒盛讚他們是「為天地立心，為生民立命」，如是養成其惡，當然會種下今日之果。

沈校長、段校長都是醫學專家，一生研究治病救人之術，但如今中大藏着逾百個汽油彈，部分人用弓箭射警察，又不斷從高處擲物，隨時會毀傷人命。您們一面教人如何救治傷病，學生們卻不斷在製造傷者，有些受害的甚至是無辜市民，兩位真是忍心讓學生放任下去嗎？

兩位校長調停失敗，不應就此便算，應該發聲明嚴厲譴責校內的非法行為，這姿態一出，香港部分愚民就會反省，民意才有望逆轉。您們不在沉默中爆發，香港就可能會在您們的沉默中死亡！