香港已經淪為暴力之城、恐怖都市！由於暴徒嘅破壞力持續升級，愈演愈烈，視法治如無物！香港儼然進入無政府狀態，社會如此動盪，民心這麼虛怯，經濟重創，已經避無可避！旅遊、飲食、零售肯定趴直！

有研究指出香港明年經濟下行壓力仍大，第四季度本地生產總值（GDP）料再度萎縮！研究指香港有四個指標持續亮起紅燈：企業信心、貿易、零售和旅遊，令市場悲觀情緒升溫！阿哥，唔使研究都估到喇，近五個月來暴徒「統治」香港，鍾意燒搶打砸邊間「唔順超」舖頭就邊間，愛搗亂邊間食店餐廳酒樓就邊間，即使你做緊生意，都可橫衝直撞掀桌倒椅、打爛燈飾、玻璃……所到之處，破壞力之強，勁過龍捲風、超級海嘯！

廢柴政府只靠廢噏「止暴制亂」，唉！你有錢會來這樣的暴力之城開店嗎？洗濕咗頭嘅，只會搵機會退場，又點會來拓展吖？這是常理吧？呢！連續多日嘅「三罷行動」，暴徒瘋狂堵路，到處破壞投汽油彈、燒車、破壞路軌，港鐵系統癱瘓、巴士喘鳴行駛，打工仔返工仲難過唐三藏取西經，唉！咁嘅「包皮」環境，市民仲有心情出來消費嗎？而事實係出門難於李白筆下嘅《蜀道難》：噫吁嚱，危乎高哉！蜀道之難，難於上青天！老朽駕車外出，橋上忽擲下椅櫈雜物，幾乎中獎！老友，近排咪約我茶敍笑談風月喇！

呢！烈火暴力升溫下，不少大型商場慘遭破壞，又一城日前遭暴徒蹂躪，玻璃圍欄盡毀，要停業逾兩周；其他商場又因堵路、示威，經常要休息或提早拉閘！牽一髮動全身，大型商場租金不菲，咁搞法，若暴亂持續，即使減租，做唔到生意都止唔到咳㗎！好快又到聖誕新年。聖誕快樂？新年進步？老朽就講唔出口喇！聖誕快「落」就真，企業執笠潮湧現！新年進步，行不得也哥哥！表妹，年宵市場冇氣氛，還是留在家玩吧！