中美貿戰再起暗湧，特朗普又一次臨門變卦，令世界對兩大國貿戰停火的希冀又被壓下。不過，十一月已到了中旬，這是美國選舉的關鍵月，特朗普實在沒有多少轉彎空間，這個時候，要麼正面突圍，要麼圍魏救趙，特朗普實在沒有多少招可用。

為甚麼說十一月關鍵？因為美國的總統選舉投票日在十一月，一年後的十一月。而兩黨的初選一般都會在選舉年的年初舉行，特朗普所屬的共和黨已定於明年二月舉行黨內初選，以決定黨的提名人。然後在選舉年的夏季來臨前敲定提名人，之後，展開大選衝刺。

這個過關斬將的總統參選之路，首要克服的便是黨內初選，現在距離明年二月的共和黨黨內初選投票期，只剩三個多月，特朗普在黨內的形勢都不樂觀，而且隨着彈劾案的發展，及有關他與烏克蘭總統通話的消息更多地披露，特朗普的民望恐還有插水的空間。

最近，特朗普的選情可以用「黨內程咬金、黨外攔路虎」來形容，同是富豪的紐約市前市長彭博在月初的參選限期前，忽然出招，登記參加民主黨黨內總統初選。彭博一出山，民調支持率已領先特朗普六個百分點，美國一間民調機構最新的調查指，若特朗普碰上彭博，支持彭博的選民有百分之四十三，特朗普只有可憐的百分之三十七。

特朗普不但在黨內輸給挑戰者，黨外情況更糟糕。同一民調問及選民對目前已表態參選人的支持率，民主黨總統初選參選人桑德斯獲百分之四十五，特朗普僅有百分之四十；另一民主黨的麻省參議員沃倫同樣獲得百分之四十五支持率，特朗普只有百分之三十九；甚至在民主黨初選中後勁不大好的前副總統拜登，都取得百分之四十四支持率，特朗普則只有百分之四十。一份如此差劣的民望成績表，令特朗普在內政及外務上也難囂張。