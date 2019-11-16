港澳辦主任張曉明率領中央高官原定昨天來港，親自向特區政府官員傳達講解中共十九屆四中全會有關會議精神，耳提面命北京對特區政府官員管治香港的新要求，甚或打打氣、鼓鼓勁。可是卻因暴亂升級，局勢進一步惡化，臨時取消上述行程安排。特區政府高官若有羞恥感覺，當應感到面目無光。

本周一黃昏，即「雙十一」，黑暴搞「三罷」升級，其後行政長官林鄭月娥舉行臨時記者招待會，還說香港不能停擺、不會墮入黑暴的停擺陷阱，強調社會如常運轉。但是翌日教育局局長便因全港交通陷入混亂失控，宣布周三開始家長自行決定子女是否返學；到周四，中小學、幼稚園及特殊教育學校全面停課，及後再宣布停課加碼到周日。

本周三晚上，行政長官林鄭月娥在禮賓府舉行有眾高層官員參加的會議。翌日凌晨政府就連續三天的失控暴亂嚴重情勢，發出強烈譴責暴力的聲明，但沒有公布任何應對當前緊急局勢的措施辦法，令人萬分失望。

其實，自行政長官林鄭月娥先後獲國家主席習近平和主管港澳事務的副總理韓正接見之後，公眾都盼望行政長官在國家最高領導人的有力鞭策和鼓勵下，林鄭對「止暴制亂」會有新承擔、新思維、新作為。可是，林鄭返港後全無新的舉措。黑暴勢力在林鄭上周由京返港後，將暴動不斷升溫，並揚言「雙十一」開始「大三罷」，打正「開口牌」恐嚇政府和港人，而這道「開口牌」的恫嚇是在刺殺何君堯議員的恐怖謀殺之後。

特區政府對短短數天內暴亂局勢進一步加劇惡化，由行政長官到政務司司長、再到一眾問責局長等，都只是除了口頭「譴責」、還是口頭「譴責」，甚至連「強烈譴責」的「強烈」二字也懶得使用。周三一眾高官晚上急會後，出來的是深夜政府聲明「譴責」而已。

「譴責」二字，已聽到市民耳朵起繭、聽到老百姓煩厭和憤怒。街頭巷尾、酒樓餐室、茶餘飯後「媽媽」有聲。連聲譴責政府只講「譴責」，只識「譴責」，人人都話必須大力譴責，只識講「譴責」的無能政府。連聲罵政府除了「譴責」，甚麼都不會做，戲言倒不如特區政府成立一個「譴責辦」，高官分任「譴責特首」、「譴責司長」、「譴責局長」。名正言順、名副其實、名利雙收、名留千古。於是，全社會便萬事大吉、逢凶化吉了。

代表中央政府的張曉明先生應不要取消行程，親身來看看香港亂成甚麼樣，感受市民正在生活於戰地之中的水深火熱、民不聊生的淒涼境況，叫天天不應、叫地地不聞，叫政府救命，只是得出「譴責」二字的公關回應，真是欲哭無淚、無奈、無望、無助的悲慘情況。張曉明先生現在來實地考察真正的民情也不遲。

香港百多年基業早已因持續五個多月的暴亂打擊，一朝盡喪。「東方之珠」不再，整個城市已變成「殺戮戰場」，有工不能返、有學不能上、有門不能出，香港已成「暴亂之都」。張先生若要香港貫徹四中全會的北京要求，倒不如先指令特區政府平暴吧！否則盡失民心。