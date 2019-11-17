正論：廢官懶得除路障　還靠駐軍來清場

千呼萬喚，駐港解放軍部隊終於出動了，市民希望他們出手清理暴徒，但這次駐軍只是自願幫助清理暴徒設下的路障，止暴制亂仍然要靠我們的香港政府及警隊。可是示威暴潮持續超過五個月，不但沒有進展，反而暴力更加升級，究竟市民還要忍受到何時？

上周香港可算是回歸以後，交通最混亂的一星期，紅磡海底隧道以及吐露港公路都被暴徒用各種方法堵塞，港九過海交通大受影響，更加令到人口超過三十萬的大埔區變成一個孤島，公共交通如大量巴士線因為吐露港公路封閉而暫停，加上東鐵亦受破壞未能提供往來大埔的服務，有車之人出入大埔往返九龍區甚至沙田都需要兜一個大圈，取道大欖隧道，行車時間增加個多小時，對於基層來說，更加徬徨無助，沒有公共交通，亦沒有私家車輛代步，更加負擔不起的士等應召交通工具，有打工仔數天都不能上班，往醫院求診的老弱病人亦要改期，對治療造成延誤，有獨居長者需要親友上門照顧，這幾天簡直活在惶恐中。

黑衣暴徒進行的不折不扣是恐怖主義，騎劫數以十萬計市民，開天索價，為求達到奪取管治權的政治陰謀。林鄭月娥率領的團隊徒具硬件實力，沒有政治智慧亦沒有危機管理能力和暴徒周旋，明明擁有警隊火力遠勝一班由學生為骨幹的雜牌軍，卻連中文大學一條橋都攻不下。狂放千多枚催淚彈驚動全球，被毒果日報等別有用心傳媒渲染歪曲成為向大學開戰。若真的是開戰，政府可說是一敗塗地。出動的人力物力是黑衣人倍數計，但卻要等對方發表勝利宣言後自行撤退才能開通吐露港公路，這次政府談不上慘勝，應變之差更令人詬病。官員處理毫無章法，警方好像每間大學都要交一交手才過癮，而且又重複兵捉賊遊戲，任由黑衣人在各大學校園布防，沒有第一時間集中火力清場。

任何事都有主次先後次序之分，逾三十萬人口的大埔變成孤島，實在一天也不能容忍，無能的特區政府竟然好整以暇，解釋多於行動，校園暴徒只拉了小貓三四隻，數以十萬計市民卻受罪一個星期。癱瘓吐露港公路如像心臟血管堵塞，唯一方案是盡快打通，根據緩急優先次序集中處理，大國手絕對不會畏首畏尾，我們的特區廢官卻像無牌行醫，戰戰兢兢，拿着手術刀不敢下手，等多幾天病人都死了，這和坐以待斃有甚麼分別？

如果是駐港解放軍出動，相信以軍隊的效率與紀律，中大二號橋上的黑衣雜牌軍不消一個回合便被清走。可是香港人等了逾五個月，出現的不是期待已久的畫面。昨日只見軍人穿着便裝帶同工具，列陣走出馬路清理聯福道一帶的路障，落手落腳掃走路上雜物及搬走磚頭，把被拆走的鐵欄重新架在行人路上。同場亦有戴上頭盔的消防員，但部分人員只在旁邊協助，鏡頭所見，比起軍人的投入固然有所不及，亦比之前到場執磚的數十名志願者大有不如。他們沒有頭盔和防護裝備，冒着被示威者擲汽油彈的風險出一分力，若政府有能力解決問題，何需軍民一起相助？

每次大型天災人禍，政府出動善後絕少令到市民感到滿意，有哪一次不是怨聲載道？強颱「山竹」襲港大肆破壞，至今超過一年，仍然有多個休憩空間及知名景點建築仍未修復。石澳「藍橋」及中環都爹利街的法定古蹟煤氣路燈重置無期，將軍澳和小西灣部分行人道工程尚未完成而需要圍封。一次颱風過了一年仍未善後妥當，眼前的世紀政治風暴，特區諸公，你想要香港人要忍受多久？很多市民已經受夠了，希望中央政府撥亂反正，盡快派出解放軍止暴制亂。

根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》，駐港部隊主要有四項防務職責：防備和抵抗侵略，保衞香港特別行政區的安全；擔負防衞勤務；管理軍事設施及承辦有關的涉外軍事事宜。按照《駐軍法》和《基本法》條文，香港的法律和秩序由當地法院和警察負責，駐港部隊「不干預地方事務」。特區政府則可在必要時，向中央政府請求駐軍協助維持社會治安和災害救援。去年颱風「山竹」吹襲香港造成嚴重混亂及損失，數百名解放軍士兵亦是自願出動協助清理受損樹木。而兩年前颱風「天鴿」吹襲澳門引發嚴重水浸及停水電，造成至少九死逾二百人傷，澳門特區政府向中央提出請求，近千名駐澳門部隊首次出場協助救災。隨着時日，港澳特區市民，尤其是香港人，現在對解放軍的接受程度，應該大大提升了。

國防部七月時回應香港反修訂逃犯例風波，指《駐軍法》第三章第十四條已有明確規定，港府必要時可向中央政府請求香港駐軍協助維持社會治安，當時這番話引發各界關注，解放軍出動平亂之說不脛而走。四個月後回看當時，若真的出動駐港部隊，香港應該已經重新步入正軌，那像現在一步一步墮入萬劫不復的深淵！