功夫茶：不找當今林則徐　毒禍勢必跨環球

毒品害人，影響一生！日前包括中國在內嘅湄公河諒解備忘錄成員國，與聯合國毒品和犯罪問題辦公室，一連兩日喺泰國曼谷開會討論打擊東南亞嘅毒品問題。嗱！有關成員國有中國、柬埔寨、老撾、緬甸、泰國同埋越南。可惜啊，緬甸北部，接壤泰國同埋老撾嘅金三角地區，因管治不善而成為法外之地，更加係販毒集團嘅溫床！

嗱！舊式武俠小說，當啲好漢分手時，都會異口同聲地喊話：青山不改，綠水長流，後會有期！功夫茶覺得呢幾句充滿力量、信心和希望！心諗：如果打擊毒品，都有咁嘅豪情壯語，毒品肯定唔會害人一生！

呢！聯合國毒品和犯罪問題辦公室東南亞負責人杜格拉斯，將矛頭指向別名為「三哥」嘅加拿大華裔毒梟謝志樂（音譯），形容佢嘅集團可以同時從多個邊境走私毒品，構成巨大挑戰！而與會嘅中方代表、中國國家禁毒委員會辦公室副主任曾偉雄，呢位前香港警隊「一哥」亦表示，「三哥」販毒集團係其中一個重大威脅，包括中國在內嘅整個地區，將竭盡所能重創佢哋！

嗱！打擊東南亞毒品問題，豈能漏掉泰國大毒梟黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻嘅販毒集團，泰國禁毒署日前喺曼谷一個倉庫，檢獲約一百五十八公斤準備走私到日本東京嘅冰毒，估計市值約六點九億港元；部分毒品藏於跑步機內。阿哥！今次係過去三百七十五日第八十三宗涉及中國大陸、台灣、日本、越南及歐洲等嘅毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。不排除有人「走佬」後，瘋狂出貨！

講真，上海仔並非有三頭六臂，只不過獲警方及律政司兩把保護傘罩住，每次喺警方執法前才可聞風先遁！中央雖派高層南下督導打黑，不過，真要以雷霆萬鈞一舉拿下萬惡不赦嘅大毒梟上海仔，功夫茶相信一定要搵「現代林則徐」，否則毒禍難徹底解決。

各位街坊，林則徐一生嘅大事業就係禁鴉片，早喺雍正時已經頒了第一道禁煙令，之但係到咗道光，已歷一百多年，但朝野敷衍，是以禁煙愈禁愈盛，佢以「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」的大氣魄禁煙，才做出成績！呢，內地受毒禍影響嘅癮君子多不勝數，你話冇執法機關保護傘都冇人信啦！功夫茶擔心，即使依家搵到現代林則徐，十年後冇咗佢，毒禍還是會捲土重來！毒禍人數甚且多到可加入「一帶一路」行列，變成「毒品輸出嘅一帶一路」，橫跨東南亞嘅泰國、亞洲嘅日本等，咁就該煨咯！

功夫茶都係嗰句：源頭減毒，徹底解決販毒集團，必須找來現代林則徐，要有「雖九死其猶未悔」嘅忠貞同決心，先擒大毒梟「上海仔」郭永鴻，落水獵狗山上喪，才可以「青山不改，綠水長流」！否則講到天花龍鳳都同廢柴政府口頭止暴制亂冇乜分別！