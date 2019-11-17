世界視線：彈劾總統改策略　美民主黨更進取

針對美國總統特朗普的彈劾調查，目前正在眾議院如火如荼進行。民主黨籍的眾議院議長佩洛西表示，在調查過程中，特朗普實際上已承認有「賄賂」的行為。民主黨人對特氏罪行「定性」的變化，顯示他們要把總統趕下台的策略更為進取，也更為貼地。

民主黨人此前以拉丁文「quid pro quo」來形容特朗普於七月份與烏克蘭總統澤連斯基通電話。所謂「quid pro quo」，意思是指報酬或條件交換，通常指不涉及商人或中間人的利益交換以至服務互換，用在特澤通話的語境中，原本相當合適，但一般民眾可能感到比較陌生。反觀「賄賂」（bribery），意思清晰易明，更重要的是，美國憲法明文規定，「賄賂」以及「叛國」等重罪，是可以作為彈劾總統的理由。有分析認為，在緊接而來的聽證和調查中，民主黨人勢必圍繞他們所稱的「賄賂」行為窮追猛打；而未來送交參議院、彈劾特氏的具體「條款」，亦將就相關指控大做文章。

問題在於，不管是利益交換也好，賄賂也罷，共和黨人也會辯解說，在特朗普與澤氏通話後，數億美元的軍援還是送到基輔政府之手，儘管當時烏方沒有承諾要對拜登父子進行調查。

更有甚者，比起利益交換，要證明「賄賂」似乎更為困難。針對前者，事實擺在眼前，拜登是特朗普的潛在大選競爭對手，一旦被調查，特氏坐收漁利，不言而喻。但要說到「賄賂」，有行賄的一方自然就有受賄一方，那麼是否要證明華府的軍援進入澤氏或相關官員的私人口袋？（值得注意的是，澤氏在電話中亦談到，烏克蘭可以從美國那裏購買更多武器）再有就是「動機」問題，共和黨人也可以說，拜登實際上有沒有貪腐行為是一個問題，但確保競逐最高公職者「比白紙更白」，卻是符合國家利益。

不管怎麼說，彈劾特朗普的攻防戰才剛開始，精彩紛呈可期，除非眾議院共和黨人「譁變」，否則「通俄」調查特朗普也撐得過去，他會在乎打另一場泥漿摔角麼？