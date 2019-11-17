香港「顏色革命」的決戰時刻似乎已到，教育界、教會、商界和地產界的人也公開露面，積極支持暴亂，對抗中國在香港的主權與治權。

甚麼民主、人權的訴求，「光復」和「革命」都拋棄了，目的是奪取政權，也至少迫使中央政府投降，讓他們接管香港。假如真的這樣，不止是特赦，犯罪的免罪，支持、煽動暴亂的甚至可以在政府中居高位，香港變成政治特區，中國只能與外部勢力共管。這樣的形勢有可能嗎？習近平為首的中央政府會接受嗎？除非中央政府內部也有問題，但以國勢、國運而言，這不可能。可能的話，中國便如同戈爾巴喬夫時代的蘇聯，中央領導人怎會不以史為鑑？

而暴亂一方，上下的力量已全部推出來了，企圖在香港轟轟烈烈地破壞，讓年輕無知的一代為他們殉道，背後是美國霸權，對中國復興的抑制，以及在香港和國際金融市場上大投機獲暴利。香港整個城市的淪陷，老百姓的損失，年輕人一、兩代的失掉，變成他們圖謀的代價。只是不少香港人尤其是年輕人，死了也不知道原因何在、是誰毀了他們？

現時已不是平常的暴亂，暴民的攻擊是為了癱瘓香港交通，不惜縱火、破壞交通信號、道路淋油，乃至針對汽車、電單車駕駛者和乘客的攻擊，動機似乎是要製造傷亡，不顧一切。港大法律系的暴民大學生公開說不相信法治，他們的所謂民主、人權、自由都是假的，暴露他們的真實面貌。他們的行為已構成恐怖主義，是與香港全社會作戰，政府與警隊怎能不以作戰的方法應對呢？

以中大為例，校園內的已不止是中大學生，大學當局與學生會也沒法管理，實際上有外來勢力劫持大學，物資源源運至，公開地製造武器，準備與警隊在中大校園決一死戰，目標不是甚麼保衞大學，而是外力用大學之名實行與警隊作戰來把大學校園摧毀。決戰未開始，校園已被到處破壞，校園保安都不知跑到哪裏去了。校長段崇智憑甚麼來領導大學，抗拒警隊進入捕捉暴徒呢？他和他的高層領導們在中大內敢有甚麼行動嗎？他們實質變成人質，亦會被暴徒的決戰波及，或許他們要跟內地生一樣逃離中大！

中大事實上是大學聯動暴亂的中心，此所以外力把資源集中，也把人員集中，中大勝則特區政府敗。他們守住中大，便可以癱瘓半個新界，也可以現實地證明特區政府的無能無力，爭取各方支持便可以動搖特區政府的信心與決心，把政府弄垮。即使屆時解放軍接替，也會與中大大戰一場，製造出國際大新聞，中央政府將進退不易。