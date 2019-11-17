面對五個多月的香港暴亂，習近平日前表示「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」，這話比十多日前他見林鄭月娥時說的「當前最重要的任務」似乎調門高了一些，有了「時間壓力」。不過習近平接着說：我們將繼續堅定支持行政長官帶領香港特區政府依法施政，支持警方嚴正執法，支持司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

這番話表明，雖然「止暴制亂」的任務「最緊迫」，但還是要交給林鄭和香江府衙去辦，朝廷還不想出手。那麼，這個「最緊迫」的說法會不會給林鄭帶來壓力感、要「盡快」完成「任務」呢？過去五個月，林鄭對朝廷三令五申「止暴」一向是你急我不急，拖拖拉拉、磨磨蹭蹭、軟手軟腳、指東說西，口言「止暴制亂」，實乃「縱暴促亂」。然不可思議的是，中央竟然由得她。直到十多日前，今上還要當眾誇她「做了大量艱辛的工作，中央對你是高度信任，充分肯定」。這個林鄭真是有福，享受到獨一無二在暴亂中當特首的驚喜滋味。如此這般的好享受，幹嘛不繼續過往推行的綏靖求和、縱暴容亂的路線呢？不這樣做，不是會失去了中央的「高度信任」和「充分肯定」嗎？甚麼「當前最重要的任務」，還能比「姑奶奶」我繼續五個多月來的做法更重要嗎？

林鄭大概就是這樣「充分領會」今上的旨意的，否則她怎麼會繼續「照過去方針辦」，令暴亂愈演愈烈呢？然而，這個結果，今上是不能容忍的，國人、港人是不能容忍的。今上給了她「最緊迫」的壓力，林鄭還能再拖拉敷衍辦事嗎？與此同時，我們要問，這個「最緊迫」的任務之完成有時間表嗎？有限時死令嗎？朝廷若沒有，「最緊迫」云云又會曠日持久，又是今上急、港人急，林鄭不急。

其實，暴亂暴到今天，香港陷入萬劫之境，最大的問題不在反中亂港分子、外國勢力多麼猖狂，不在林鄭一直推行投降綏靖路線，不在香港有多少「縱暴民意」，而在於朝廷對形勢和人事一再誤判，在於怕字當頭、精神滑坡、不敢擔當！