近日網上流傳一條視頻，港大法律學院教授陳文敏等人被黑衣學生包圍辱罵，學生聲稱不再相信法治，甚至叫囂除了暴力我們甚麼都做不了。陳文敏尷尬不已，只能不斷搖頭。

看完這條視頻，許多人的第一感覺是「你們也有今天」。學生之所以不相信法治，之所以淪為暴徒，不正是因為這些為人師表者誤人子弟嗎？作為港大法律學院前院長，陳文敏沒有盡到教書育人、維護法治的責任，反而縱容戴妖之流鼓吹「違法達義」，煽動暴力「私了」，可見他也其身不正，或者他與戴妖之流根本就是同一貨色。自作孽，不可活，陳文敏等人教出一班粗鄙不堪、目無法紀的黑衣學生，今天終於自嘗「違法達義」的苦果，自嘗被包圍辱罵的滋味，活該！

昨日因，今日果，各大學紛紛淪為暴力大學，大學生成為暴亂主力，教師固然有責任，校方更是難辭其咎。但諷刺的是，九間大學日前發表聯合聲明，竟將本身的責任推得一乾二淨。聲明指任何認為大學可化解這場危機的期望不切實際，因為極其複雜而艱難的困局並非大學造成，亦無法透過大學紀律程序來解決，港府必須牽頭聯合社會各界，以迅速和具體的行動來化解這一政治僵局云云。

誠然，造成這場危機的原因不一而足，包括深層次矛盾長期積累、港府管治混亂、反中亂港勢力興風作浪、外部勢力背後搞鬼等等，都是導致黑色暴亂愈演愈烈的原因。但不管怎麼說，校園烏煙瘴氣，教師失德敗行，學生走火入魔，大學管理層必須負起最大責任。校長們認為校方無法化解危機，亦無法透過大學紀律程序來解決，為何還要阻止警方進入校園執法？他們一方面不分是非包庇學生暴徒，一方面要求港府迅速化解政治僵局，這不是自打嘴巴嗎？物壞蟲生，俗壞奸生，既然大學管理層自認無法控制校園，不如自動解散，連大學也一併撤銷算了。