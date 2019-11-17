彈劾調查美國總統特朗普的公開聽證會日前在美國國會展開，被喻為政治「超級碗」，全美直播無異把特氏送上擂台。特朗普被指控要求烏克蘭總統澤連斯基調查角逐總統寶座的對手拜登，犯上讓外國勢力干預選舉的政治核彈。首兩名官員在聽證會作供，都指特朗普與澤連斯基以美國對烏克蘭的軍事援助作為交換條件。特氏當然否認，直斥民主黨人對他政治迫害。然而，這次調查成為全國焦點，令特氏的公信力及形象大打折扣，即使最後能全身而退，亦已令明年大選勝算蒙上陰影，在這個時候把公眾的注意力轉移到其他地方，對自己的危機有紓緩作用。

巧合地，參議院共和黨籍議員魯比奧隨後發布聲明指，參議院啟動「熱線」機制加速《香港人權與民主法案》立法。而美國國會及行政當局中國委員會（CECC）亦發聲指北京計劃採取新措施，在香港維護國家安全，將會令情況惡化。主席麥戈文促請參議院共和黨領袖麥康奈爾盡快表決香港人權法。「熱線」是美國參議院審議法案的最快方法，如沒有議員於「熱線」限期內提出反對，法案於大會上毋須投票便當作一致贊成。相信沒有人願意做「醜人」出來反對，故此預計香港人權法最快本周五完成立法程序。到時相信中方必定會作出強硬的反應，譴責美國國會干涉中國內政，掀起新一輪罵戰。而雙方首階段貿易協議只聞樓梯響，一直未落實簽署，法案若通過，更為協議增添變數。

美國有媒體早前指摘特朗普和麥康奈爾是阻礙法案通過的黑手，外界猜測特氏是顧慮中美的貿易協議。特麥二人關係千絲萬縷，麥氏突然轉軚開綠燈啟動「熱線」，背後顯然獲得總統的首肯。特朗普貪得無厭，種種迹象顯示對首階段貿易協議有反悔意圖，這時利用法案借刀劏牛，又可轉移公眾視線，打着一石二鳥的鬼主意。