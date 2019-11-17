踏入雙十一的一星期，香港的反修例抗爭運動看來有重要改變，一方面行動趨向激烈，另一方面行動集中到幾所大學作為中心。

行動趨向激烈，主要在蒙面黑衣派用的武器──汽油彈已經遍地開花，無論哪裏集結、多少參加者都見運用，儲藏量顯著增加，任何類型的活動都見有人攜帶，使用上也見熟練，可能是勤於使用的結果，自然工多藝熟。不過，從電視新聞所見，濫用情況雖然普遍，但不少人只是擲向路障火堆，或者拋到路上，距離警察防線甚遠。看來投擲者不過是虛張聲勢，或者預先練習，然後用來焚燒選擇攻擊的商號。

另外，蒙面黑衣人堵路也有新發展，再不是隨便堆積雜物堵塞道路，而是開始築路障、築圍牆，把磚頭石塊砌成立體，再橫放木條竹枝，綁在路邊固定的實物加固。據網上討論區說，這樣布陣是由軍事專家傳授，讓警方較難清理，隨便移動石頭會引致反彈受傷。這些群眾性暴亂已經在各區蔓延，參加者不乏才十幾歲的中學生。我曾在路上遇見過這些蒙面黑衣勇武中學生，才十四、五歲的女孩子，三五人結集，公然討論一齊去「修理」哪家商戶。

另一趨勢是以幾間大學為中心，佔據校園附近的交通要道。首先發難的是中文大學的蒙面黑衣派，成功發動佔據二號橋之役，切斷了東鐵路軌和吐露港公路多天，嚴重影響九龍與新界東之間的公共交通和貨物運輸，看來警方束手無策。他們還封鎖了山上的大埔公路，把南北交通徹底切斷。據報道，中大校園一度成為蒙面黑衣派的大本營兼汽油彈製造中心。

看見中大的成功例子，理工大學蒙面黑衣派趕忙撲出來堵塞校園旁的紅磡海底隧道，打爛隧道收費站，並放火燒掉收費站設施，紅磡海底隧道已被封閉。他們還不時進攻隧道旁的東鐵紅磡站，打爛站內設施，並向路軌投擲雜物和汽油彈，迫使東鐵停駛。

城市大學蒙面黑衣派開始時較弱，堵塞歌和老街和達之路不算成功，後來「急起直追」搗毀校園旁邊的又一城商場，多次潛入縱火，也用汽油彈攻擊東鐵九龍塘站，校方發現宿舍囤積大量汽油彈，已報警求助。

浸會大學則成功堵塞聯合道，路障好像很壯觀，其實沒有甚麼作用，因為聯合道並非主要交通幹線，最大「建樹」不外是成功阻截一些醫生去浸會醫院看病和施手術，及並非靠救護車進出的病人前往住院就醫。

最「不濟」的是香港大學的蒙面黑衣派，只堵塞通往港鐵升降機的通道，增加自己進出不便，據說後來也堵塞了薄扶林道。