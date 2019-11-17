經過暴徒發動「大三罷」恐怖襲擊，全世界清楚看見各大學淪為恐怖分子犯罪窩，中大內藏數以千計汽油彈，還有蒙面黑衣人在校內「揼石仔」堵路；理大也好不了多少，黑衣暴徒將校內泳池當成練靶場練習投擲汽油彈，警方形容為「兵工廠」實太斯文，說是港版伊斯蘭國大本營也不誇張。香港被「未來社會主人翁」摧殘，淪為恐襲不斷的敍利亞，可怒可悲。

顯而易見，各大學校長根本沒有做好育人工作，不敢指出學生錯處，不敢直斥其非，只知委曲奉迎助紂為虐，終於令大學生暴徒化。可能心有不甘，九間大學校長聯署發出公開信，聲稱「任何認為大學可以化解這場危機的期望是不切實際，因為這些極其複雜而艱難的困局，並非由大學造成，政府必須牽頭聯合社會各界，以迅速和具體的行動來化解這一政治僵局」，明顯撇清關係，將個波拋給政府。

誠然，整場政治風暴的導火線是修訂《逃犯條例》，並非由大學引起，但是大學有傳道授業解惑之責，校長們有做到嗎？簡單如譴責學生暴力破壞，與暴力割席，校長們也不敢，是非黑白不分，這符合社會對大學校長的期望嗎？各大學滿目瘡痍，學期被迫提早完結，想求學的學生成為犧牲品。薪高糧準、享有極高社會地位的大學校長，是否應該拿出一點學者風骨，最低限度重建大學秩序，嚴懲違法學生，還真正想讀書的學生以公道，而不是白白享受優渥待遇不做事，將所有責任推給特區政府就關人個關。

尤其被罵為「段狗」的中大校長段崇智最為縮骨。他以個人名義發出的公開信，雖然不再盲撐暴徒，並暗示會尋求警方進入校園執法，但始終不肯直接譴責學生暴行，甚至將所有責任推給「外來人士的蒙面示威者」。這些搞恐襲的蒙面示威者真的全是外來人士嗎？「段爸」心知肚明。為了明哲保身而英名盡喪，這就是今日學者之「風骨」。