橫眉冷看：你不挑釁 何來警暴-陳偉強 大學講師

老子說：「民之難治，以其智多。」早前筆者以文學上的奪胎換骨法，打趣地將之改為：「民之難治，以其智低」，雖云打趣，卻也透出三分真理，試看今日香港，不正是處於一個智低的年代嗎？

這種低智病毒無色無味，防不勝防，而且最是平等，無孔不入。中毒者不限年齡、學歷，一旦沾上，往往入於膏肓而不自知。此毒傳染性強，現正迅速擴散，世界衞生組織不會理會，要管也管不來。

幾天前上演的中文大學攻防戰，正是不少香港人低智化的有力證明，站在前線防守的，絕大部分該是大學生，從四面八方趕去聲援的，不少更是離開學府多年的學士、碩士、博士生。好些沒親身前往的，也椎心泣血，徹夜不眠，不停以淚洗面。一位知名的網上評論員，年逾七旬，學富五車，當夜他十萬火急在網上談論此事，片段中老淚縱橫，泣不成聲，好像中大山頭旋即就要屍橫遍野般。

到頭來，警方在當晚十時開始便徐徐後撤，整個攻守過程當然有用過催淚彈、海綿彈，卻沒有傷及一條人命，甚至沒有造成嚴重受傷事件。天下本無大事，很多自以為飽讀詩書的人，都成了自擾的庸人。

只要動動腦筋便知，警察想攻佔中大的機會即近於零。真要入侵校園，只消派幾艘水警輪靠岸，大隊人馬便可以昂然登陸，入中大難道就只有陸路嗎？況且，中大校園廣闊，示威者可以四散躲藏，難不成警方逐座大樓，逐層逐房地破門搜捕？怎地，那些讀書人的腦袋都像裝上草一般，連最基本的分析力也欠奉？

中大學生不去封路，警方根本沒有向校園動武的理由，試問警力又何懼之有？人們又說要制止警察施暴，其實只要示威者不作挑釁，警方自然馬上停手，一樣權操在你的東西，你卻畏如蛇蠍，實在笨得可笑！