烈火暴行持續升級，最攞命係公共交通癱瘓，政府止暴無能，制亂無方，不斷升級嘅暴力和堵路，影響數以百萬計市民嘅生活，返唔到工都係其次，最慘係影響到病人覆診、老人家送餐服務、BB斷奶粉、醫生做唔到手術……

主要交通幹道連日被暴徒堵塞，吐露港公路癱瘓，住喺鄰近屋苑嘅市民首當其衝，附近超市暫停營業，住戶和嬰兒幾乎斷糧、斷奶粉，幸好住戶互相支援，都算「患難見真情」也。至於浸會醫院外因為路障處處，交通嚴重受阻，據稱有醫生張貼告示，期望浸大同學可以站在人道立場，開放一條小路予車輛進入醫院範圍。告示指有老人家需要定期到醫院洗腎，惟交通嚴重受阻，亦有不少行動不便嘅病人難以安全離開，加上醫護人員無法到紅十字會血庫取得血液及血清，導致存血量不足。

黑衣暴徒阻人返工，斷人衣食，猶如殺人父母；如今阻人求醫救人，豈不是直接殺人？我不殺伯仁，伯仁卻因我而死，政府開路無能，乃間接殺人！政府用口止暴制亂，連開路也顯得如此窩囊，紅隧一再火光熊熊，暴徒燃燒彈掟個不亦樂乎，收費亭及行政部門被破壞得慘不忍睹；老朽執筆之時，紅隧仍然封閉！一節見則百節知，一個無能的廢柴管治班子，高薪厚祿，依然生活得好滋味，老百姓活在水深火熱中嗌晒救命，你估佢哋會聽到咩？

香港內外交困，民生凋敝，是金融海嘯以來最傷，旅遊、零售、消費、酒店等首當其衝，香港經濟步入衰退已難以避免，全年實質本地生產總值增長預測將下調至負百分之一點三。烈燄焚舖、暴力「私了」幾乎無日無之，營商環境差過在地獄賣油炸鬼！政治不穩、法治沉淪、社會動盪、民心虛怯、政府廢柴、中央不理……香港嘅百年根基，面對怒海狂濤，還能捱多久？老百姓只求畀條路行吓都咁難，仲提乜鬼全球城市競爭力啊！