反修例暴亂造成香港無可估計的損失，事件發展至今，美歐輿論似乎開始有所改變，由全力譴責批評特區政府及警察，凡是暴徒所提出的論點，都會毫不考證就刊登出來，擔當起暴徒的發言人角色，令國際間也被這些自稱是民主社會監察政府的傳媒所蒙蔽，加上美國由政府至國會，也是單方面保衞暴徒、為搗亂者做屏障，致使國際間都認為暴徒是對的。不過，這股以耳為目的報道與評論，近日有醒覺起來的趨勢，在評論及分析上漸趨轉變。

首先是最為支持反修例的美國，無論是傳媒或智庫研究中心，都已開始質疑暴力行為與反修例是不是真的拉上關係，最終結論是抗爭已經變質，亦有美國著名網上討論網站Quora，以《香港的抗爭示威會否以失敗告終？》為題公開討論，大部分表達意見者都認為變質的行動會招致失敗。這個討論網站向負盛名，發表意見者要為他們所說負責，故要用實名表達，過去連美國前總統克林頓、加拿大總理等政要，也在網站討論政見。

另外，美國共和黨著名智庫Cato研究分析說，香港二○一八年自由指數位列世界第三，僅次於新西蘭及瑞士，比美國及英國還要高很多，所以香港的暴亂與自由無關，但有幕後反對中國進步的勢力，就牽動起香港年輕人對高樓價、高生活水準及發展機會少的問題去搞亂社會秩序，以圖利用香港拖住北京後腿，挑撥年輕港人與內地分離。

還有就是歐盟，早期發表聲明關注反修例抗爭，最新評論是香港現況對生命及民生有深遠影響，需有可信及速效辦法紓解，停止暴力至為重要。

事實上，這些國際傳媒以及研究機構對香港暴亂的取態改變，進一步告訴拉攏及導演該批暴徒亂港的美國，不要再無風起浪，就連美國權威討論平台以及智庫都看穿這場暴亂是有外國勢力支配及主導，香港定當積極止暴制亂，美國更應該收手。