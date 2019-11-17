大學之道，在明明德，一場黑色暴亂卻證明香港的大學做不到！不但盛產暴徒，大學管理層包括一眾校長、院長等，全都推莊、卸責。大學師生都以為大學就是他們的家天下，把衣食父母（納稅人）、監理執行長（政府）拋諸腦後，更把大學職責、社會責任踐踏得無以復加。既然大學師生如此有能耐，香港也不需要有公立或資助大學了，解散九家資助大學吧！

示威者過去一周發動了所謂「三罷」，結果香港被塞爆，數以百萬計市民無法返工返學，苦不堪言。中文大學、理工大學、城市大學及浸會大學附近的道路及公共、商業設施，不是被打得稀巴爛，便是被磚塊、垃圾堵塞，然後以大學生為主的暴徒私設據點、堡壘，所謂「CU入境」、「POLY海關」，獨立王國一個又一個。

大學已經失控，激進學生是最大禍首，但大學管理層一樣有責任。遺憾的是，大學管理及教職人員不但沒有履行他們的引導、教育職責，循循善導學生，反而在香港最混亂、大學被接管的災難時刻，九間大學校長前晚發表聯署公開信，宣稱大學校園成為政治角力場，期望大學解決由政治引發的巨大分歧是不切實際的。

如此赤裸裸的推卸責任，竟是一眾薪資福利及地位比政府問責局長官員還要優厚的所謂學術大家所做，香港人真的冇眼睇。在小市民眼中，大學是神聖的，是學術的象牙塔。但小市民更知道，大學尤其是香港九家獲資助、即主要經費由政府透過大學資助委員會撥款運作的大學，其真正老闆是納稅人，是香港三百多萬打工仔、數十萬大中小企，是後者繳納的薪俸稅、利得稅養着象牙塔中人。

可是，當大學生明目張膽挾持大學校園，打造恐怖分子基地，製造大量武器干擾全港運作、威脅市民生命安全時，各大學管理層竟扮盲，扮開明包容，甚而成為拒絕警方執法、包庇禍首的幫兇，九間大學校長，你們對得起香港普羅納稅人，對得起港人的付託嗎？

大學師生都有一副「佔山為王」的觀念，原因是本港的大學管理條例抄橋自英國，幾乎原裝搬了英國的大學獨立運作、學術自主模式，但說到資金與錢，本地大學卻學不了英國大學自主籌款的本事，於是香港的資助模式猶如四不像。簡單而言，九間大學的情況，就像香港電台一樣，由納稅人供養，卻不利民生、不利香港，名副其實吃飯砸鍋，甚至砸店！

九家大學校長承認他們沒辦法解決當前危機了，香港人也可以和他們衡工量值一下，你們管理的大學相繼淪為暴徒天堂，校長們如何問責？然後再檢討一下大學的角色，大學最重要的持份者是納稅人，是納稅人透過授權代管的政府及相關機構，然後再到大學校董會、管理層，而大學生在名單中排最後，你們憑甚麼自我感覺如此良好，以致挾大學以令天下、禍天下？

香港是時候考慮停止九間大學的資助款，或者讓他們變身私大，讓能幹而深獲大學生好感的大學管理層自己籌款、自給自足，或者向大學生收取天價學費也是一條路，總之，納稅人不想再掏荷包受氣兼受累了。