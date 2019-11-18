正論：騎劫紅隧爆激戰　一味驅散有何用

特區之敗，由官廢也！自暴徒上周一開始發動「大三罷」，香港便陷入漫天烽火、天下大亂。昨日理大和紅隧一帶再次淪為戰場，有警員被弓箭所傷，有記者被汽油彈擊中，儼然就是恐怖襲擊，今日全港學校繼續停課。令人難以置信的是，港府至今拒絕承認香港進入緊急狀態，警方一味驅散，高官一味譴責，在廢官無所作為之下，特區還有一線生機嗎？

繼中大之後，理大淪為第二間暴徒大學，校內被黑衣暴徒佔據，到處都是汽油彈，校方更發現實驗室化學危險品被人盜走而慌忙報警，若暴徒利用化學品製造炸彈甚至策動毒氣攻擊，後果不堪設想。在此生死存亡之際，大學校長龜縮，港府高官不作為，警方只能陷入苦戰。昨日尖沙咀、紅磡激戰連場，火光熊熊，暴徒出動弓箭急欲奪命，惟警方仍然以催淚彈和水炮車驅散，綁手綁腳，畏首畏尾，由天光戰至天黑依然未能控制局面，連裝甲車都被燒，令人慘不忍睹。

顯而易見，香港已陷入無政府狀態，暴徒主宰一切，要堵路就堵路，要放火就放火，要打人就打人，殺人也非新鮮事。吐露港公路之所以能夠重開，不是警方或政府的功勞，而是暴徒內訌自行撤走而已，一旦他們重新「殺入」中大，新界東北勢必再次淪為孤島。紅隧也是一樣，自上周被暴徒佔據後重開無期，他們騎劫大學挾持紅隧，不時向收費亭投擲汽油彈，藉癱瘓交通向政府施壓實現奪權，理大淪為另一個「兵工廠」、「練靶場」，暴徒甚至在網上呼籲校友到理大支援，搞「遍地開花」，試看今日之大學，竟是誰家之天下！

毫無疑問，這是一場顏色革命、奪權戰爭，港府再不以打仗的思維應對，只有死路一條。首先，警方必須將鎮暴力量升級，不能一味驅散，而是要主動出擊大包抄、大搜捕，否則暴徒散而復聚，沒完沒了。另外，當暴徒發展至拿起弓箭、彈珠對警員施以奪命襲擊，網上殺警言論比比皆是，加上每星期與警方「對戰練兵」，「實力」愈來愈強，愈來愈無人性，警方卻連水炮車都不敢對準暴徒發射，「聲波炮」又未能發揮威力，還談何止暴制亂？

非常時期用非常手段。正如警察工會指出，警隊高層應授權前線警員使用步槍等中距離武器，真槍實彈上陣，不能再要求警員用血肉之軀面對暴徒。誠然，警方每年花費大量公帑購入各種武器，反恐演習一年舉行無數次，如今卻空有精良裝備而不出動，反恐無用武之地，到底所為何來？警隊和港府高層對前線警員的安危視若無睹，鎮暴瞻前顧後，執法溫溫吞吞，一旦連警隊都失守，這場仗絕無勝算，廢官該當何罪？

最令人氣憤的是，港府廢官「使把口」止暴制亂，對暴亂滑向恐怖深淵置若罔聞。簡單如清走暴徒在各區設下的路障，路政署、地政總署、消防處、食環署等部門翹起雙手不作為，要勞煩市民和解放軍自發行動，結果好心無好報，前者飽受暴徒血腥攻擊，後者被反對派政客上綱上線違反《基本法》和《駐軍法》。更荒謬的是，港府還要大講風涼話，發聲明讚揚市民清路障發揮正能量云云，要不是有權有責的政府拒絕去做，小市民怎麼需要冒着生命危險上街？

中央三令五申止暴制亂，國家領導人一再對特首耳提面命，局勢還是不斷失控，有人形容已到了內戰邊緣，繼續下去，必然有完全失控的一天。事實證明，港府內部存在一股不作為甚至同中央對着幹的力量，他們根本不想平息暴亂，只想協助外部勢力和反對派亂中奪權。財政司司長陳茂波昨日仍在寫網誌，大言炎炎政府將加強跨部門統籌來應對困局，無非敷衍。君不見，公務員公然反政府，消防員淪為暴徒，而公務員事務局只是不痛不癢地說會將被捕公務員停職，連懲罰也談不上，毫無阻嚇力可言。任由瘀血積聚，姑息養奸，加強應對云乎哉！

說到底，這場暴亂是特首和問責高官無能縱暴縱出來的，止暴制亂責無旁貸。對內，必須清除各部門吃裏扒外的「叛徒」，誰不合作攆走誰，嚴重者法律追究；對外，必須果斷抓捕黑手，不容他們繼續叛國禍港。事實上，《緊急法》還有很大的應用空間，例如延長拘留期、查禁不良傳媒和網站、拘捕暴亂黑手等等，甚至在暴徒佔據的大學範圍內斷水斷電、切斷通訊網絡。尤其是壹傳媒黎智英及其豢養的政客將香港搞得天翻地覆，旗下報刊網站不斷鼓吹暴亂、抹黑警方、散播仇恨，顯然已涉及煽惑暴動等罪名，港府卻遲遲沒有行動，到底等甚麼？

當斷不斷，必受其亂。當年鄧小平說過，在香港駐軍不止體現主權，「那些想搞動亂的人，知道香港有中國軍隊，他就要考慮。」可見駐軍最大的意義是平息動亂。香港已不止動亂這麼簡單，而是恐襲、接近內戰，難道中央繼續袖手旁觀嗎？養兵千日，用在一朝，等到亂局無法挽回才出手，為時晚矣！