世界視線：對日韓大敲竹槓　華盛頓需索無度

美韓兩國國防部長日前在南韓首都首爾商討明年防衞費用分擔問題，美國防長埃斯珀表示，希望相關協定能在年底前簽字。據美媒報道，美國總統特朗普開價四十七億美元，是目前的五倍。

埃斯珀強調，美韓的同盟關係「牢不可破」，但南韓是個富有的國家，希望首爾能在駐韓美軍的防衞費用方面作出更大貢獻。事實上，美韓於一九九一年簽署首份防衞分擔協定後，雙方之後不定期重新談判，訂定分攤額度。自從特朗普上台以來，頻頻要求南韓進一步增加駐韓美軍防衞開支分擔額度，今年的額度約為九億美元，已較去年大增百分之八，想不到明年要一口氣飆升數倍，可謂獅子開大口。

到底近五十億美元的帳單是如何得出的？答案是將駐當地美軍的一切開支一股腦兒計算進去，基地建設、美韓聯合軍演等不在話下，就連並非常駐南韓、但需到當地輪換的費用，也算進首爾的帳上。面對山姆大叔大敲竹槓，南韓朝野怒不可遏，議員們紛紛警告文在寅政府，切不可屈服於特朗普的敲詐勒索之下。

除了南韓，特朗普對日本同樣是磨刀霍霍。據報道，華府計劃把駐日美軍費用的收費大增三倍，由現時二十億美元增至八十億美元。美國前國家安全顧問博爾頓今年較早前訪問日本時，就曾向東京政府轉達增加駐軍費用負擔額度的訊息。然而相對於南韓，日本無疑是更加「幸運」，事關日美防衞費用的分攤協定要到二一年才到期，相關談判將於明年春天啟動。有理由相信，日方很可能大施拖字訣，希望白宮能更換主人，「高抬貴手」。

特朗普之所以對韓、日予取予求，無非是看穿對方對爆發戰爭的高度不安感，北韓的軍事威脅一天存在，不怕這兩個富得流油的「盟友」拒交保護費。至此，人們當會明白為何平壤一再搞試射活動，特朗普仍然隻眼開隻眼閉。除了維護個人「政績」避免美朝談判破功，更是向韓、日索要保護費的最佳口實。更何況庫爾德人被出賣的例子就在眼前，更讓韓、日心驚膽戰。