神州觀察：涉瞞鼠疫已擴散　前車之覆勿重蹈

北京日前證實有兩名來自內蒙古的患者感染肺鼠疫，一時間鬧得人心惶惶，有指當局涉嫌拖延公布事件，亦有說北京隨後再現鼠疫新增病例，及網傳北京某醫院要求患者交代近期行蹤，推測鼠疫已在多地擴散，官方雖對此逐一闢謠，惟因當局素有隱瞞疫情之「傳統」，本次事件再度引發各方關注。

網傳一份出自北京大學人民醫院的通告要求，前往就診者需告知最近十日內是否到過青海、甘肅及內蒙古的草原牧區，鑑於本次事件中兩名染疫人員的情況，令人懷疑上述地區或已出現鼠疫擴散。此外，更有網民言之鑿鑿，稱北京某醫院緊急隔離多人，當中有一家三口皆感染鼠疫，甚至孩子已經死亡。若然屬實，說明疫情已在北京傳開。

鼠疫又稱「黑死病」，歷史上曾數度出現大規模爆發，範圍波及歐亞非各大洲，並奪走千萬人命。近代中國亦曾遭鼠疫肆虐，死傷枕藉，如今隨着醫療技術的發展及社會進步，人們已不再對之聞風喪膽，鼠疫也能得到有效控制及治療。正如中國疾控中心強調，此次疫情不會出現大規模擴散情況，呼籲市民可正常工作生活及去醫院就醫，不必擔心感染風險。

平情而論，無人願意看到奪命鼠疫再度氾濫成災，也很想相信當局所說的一切都是真的，希望可以現代醫學水平實現對鼠疫的可防可控，偏偏此次坊間各種傳言仍甚囂塵上，民眾的恐慌情緒正在蔓延，造成這一局面的主因，無非還是當局過往應對疫情的態度。像當年的沙士，就是官方刻意隱瞞導致疫情全球氾濫，最終害人害己；尤其是時任衞生部長張文康，於疫情肆虐之時竟稱沙士已被有效控制，更無視風險廣邀全球人士放心來中國工作、旅遊，這哪是負責任政府該有的態度？

前車之覆，後車之鑑，惟當局在防疫控疫方面從來也學不到教訓，實在叫人無語，譬如當年沙士剛過，內地又迎來禽流感大爆發，官方仍然選擇隱瞞為上，以至之後的豬流感、手足口病、流行性腦膜炎等疫病橫行之時，當局皆以此法應對，一再重蹈覆轍。至於「有效控制」之說，近年更被頻繁用於全面失守的非洲豬瘟疫情通報中，堪稱莫大諷刺，加之最近再被踢爆涉嫌隱瞞於今夏爆發的第二波豬瘟疫情，當局的公信力早已破產。如此又如何能取信於民，讓人徹底打消顧慮，不讓流言到處散播？

事實上，當局不光在疫情問題上習慣隱瞞，對所有重大行業災難、安全事故亦是能瞞則瞞，能騙則騙，說到底，從來沒有人在乎百姓的健康安全，故而本次疫情會否再出現失控局面，令人不敢樂觀。