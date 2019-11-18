功夫茶：衰過破爛錄音機　龜縮驊風化成石

報應呀報應！頭號漢奸黎智英前年六月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者一案，有片有相有人證，人稱「避政司」嘅律政司司長鄭若驊，卻一味龜縮不作為，案件拖咗逾兩年，至今仍未起訴條粉腸，卒之喺英國仆街仆到應一應，呢啲係咪叫報應，大家心照咯！

喂，龜縮驊，東方及受害記者喺十月三十日第十六次去信，求一個確切嘅案件進度，而佢喺今個月十三日以電郵回覆。結果唔睇猶自可，一睇扯晒火，咁嘅回覆，不如慳啲！

喂，堂堂律政司司長，檢控常甩轆，錯到離晒罩，貽笑大方醜出國際！功夫茶曾經嚴斥佢勁低能，從任何角度睇都不如一隻雞，皆因雞有五德，而龜縮驊無德無能，不但答非所問，而且手法愈來愈低下，唔知佢做乜諗嘢！阿姐，第十六封信啦，求一個「告定唔告」啫，你都扭扭擰擰，所講嘅廢噏，廢到面撞面！你連破爛錄音機都不如咋！

好心喇，避政司司長，呃飯食都要有三幾道板斧啊，你過往多次回應，內容幾乎大同小異，至叻就得一句「案件由展開調查至提出檢控的所需處理時間，要視乎多項因素而定」，阿姐，你估你真係「一句頂一萬句」咩！

毛澤東就話，我哋討論問題，應當從實際出發，唔係從定義出發。見你廢得咁交關，功夫茶有必要用毛澤東佢老人家另一個譬喻。嗱，即係咁，我哋嘅任務係過河，但冇橋或冇船就不能過。不解決橋或船嘅問題，過河就係一句空話，不解決方法問題，任務也只係瞎說一頓咋。

條粉腸漢奸黎刑恐本報男記者，事發逾兩年，唯一進展就係去年八月中旬到港島總區重案組錄咗口供，有關口供已交畀律政司跟進並尋求法律意見，到依家第十六封信，你仲諗緊「時間、因素」，有冇搞諗錯！龜縮驊，你仲低能到將過去回覆嘅兩個段落，調換次序就當新回應了事，如此敷衍，你唔覺得羞恥咩？享高過美國總統嘅人工，做低能過小學雞嘅動作，咁嘅水平都呃到飯食，唔怪得之香港法治不彰、司法沉淪！

對住龜縮驊咁嘅破爛錄音機，功夫茶相信去到第十七封信，佢都風化成石，連調換段落都冇！見佢廢成咁，功夫茶倒諗起一個笑話。一漢子問一和尚：汝輩出家人，修煉參禪，夜間獨宿，此物還硬否？和尚曰：幸喜一月只硬三次。那漢子曰：如此大好！和尚話：只是一件不妙，一硬就是十日。

各位街坊，雖是笑話，卻頗堪玩味。龜縮驊已經一連hea答十六封信，腦風化成石，一硬，睇怕唔止硬十日，而係硬成世！一座化石戙喺律政司大樓，唔怪得止暴制亂遙遙無期！