中文大學的所謂防衞，實際上是假的，因為參與的大多數並不是中大人，而是其他地方的暴徒在幕後指揮下集中在中大，以與政府和警察決戰。論實力，他們當然不可能勝警察，也因此他們毫不珍惜中大的校園與設施，任意破壞，他們的目的只是製造事端。若警察久攻不下，或遲遲不處理，曠日持久，便可以中大為主，發動各個大學裏的同等佔據作反，這是他們在香港推行內戰的方法。大學作反若爭取到更多無知糊塗的群眾參加，內戰便成形，破壞香港城市與社會的目標便大功告成。

香港不可能出現敍利亞或利比亞的分裂和內戰，卻可以嚴重撕裂社會，形成社會內部長期的仇恨和對立，使年輕人變成恐怖主義分子，從根本摧毀香港，並牽連內地。

這是一場陰險毒辣的無硝煙戰爭，或許是美國最成功的策動搗亂的例子。許多香港人不自知，甘於為虎作倀，或作壁上觀，結果是同陷災難。這也屬典型的蠢人自作孽不可救，也不可惜了。

香港內戰，最終還是會被鎮壓，可是香港乃至國家的損失卻是巨大和深遠。上下的機關算盡，結果國家及老百姓要付出代價，承受損失，悲哉！最佳的方法是內戰未起，便迅速鎮壓消除。香港有緊急時期的法例，依法執行，問題便只是執行力。林鄭月娥等人未必願意執行，也可能有所抗拒，特區政府便變成維護暴民、造就香港內戰的幫兇。

香港社會與中央政府可以坐視不理嗎？怎可以不急謀對策？一個方法是由中央政府依照《基本法》所賦予的權力，實質任免特區政府的主要官員，特首可罷免，依法委任署理，容後再選。關鍵的是中央委任新的政務司司長，任免其他戰略性的司局長，組織近乎戰時的內閣，全力率領警隊及各紀律部隊和公務員，堅決嚴格地止暴制亂。

戰時內閣當然是全方位的，不但是警察、紀律部隊的總動員，新聞處、食環署、運房局等全都要支援和配合制亂工作，涉及官員抗拒者，將要被撤職和以失職方法處理，不容許政府內部的任何搗亂行為。政府更應發動社會群眾，抵制暴民及暴民的支持者，在社會各個角落遏止暴民的破壞，與政府配合，把各個地區的治安和秩序逐個恢復，壓縮暴民暴動的空間。

對付暴民需以《緊急法》全面搜捕，延長拘押時間，督促法庭盡早審判。對付煽動者，不管是媒體老闆、大學校長、教授、神父、牧師、中學校長、教師、社工、記者、大律師、大小商人，都一概依法拘捕控訴。

要避免內戰，必須用雷霆之力，林鄭等高官還有時間戴罪立功。