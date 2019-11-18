人們常說，「政治問題政治解決」。對於香港這場持續五個多月的風波暴亂，當局首先要強硬平息暴亂，就是「政治解決」；其次，對參加暴亂的暴徒和幕後黑手嚴正執法，就是「政治解決」；其三，在強大聲勢震懾下，盡快且具體的落實中央全面管治權包括二十三條立法，就是「政治解決」；其四，在香港行政、立法、司法領域「清理污泥濁水」，就是「政治解決」；其五，在教育領域，從人事到課程、到教材、到管理，以愛國主義教育為主導，排除一切反國家、反民族的異端邪說，就是「政治解決」；其六，對媒體、互聯網限制一切鼓吹分裂國家、香港獨立、賣國求榮的言論和煽動，以刑事罪、觸犯國家安全罪懲之罰之，就是「政治解決」。

說到「政治問題政治解決」，鬥爭的雙方總是各有不同的「解決方案」。反對派對這場政治暴亂的「政治解決」方案，首先是「五大訴求，缺一不可」，主旨是對暴亂和暴徒們不得追究刑責，還要成立所謂「獨立調查委員會」，追究警察「濫用武力」，追究特區政府修訂《逃犯條例》的責任；其次是通過這些「追究」廢掉警察的執法功能，打掉政府的管治權，乘機奪權；其三是實現旨在香港成為變相政治實體的「雙普選」方案，為「港獨」或香港成為美國第五十一個州作好準備。

反中亂港集團的這套「政治解決」方案，一直以暴亂和大肆破壞為武器，向當局施壓。如果他們的暴亂被鎮壓，其「政治解決」方案就將被廢；如果當局在暴亂壓力下敗北，那麼朝廷的「政治解決」方案也就被反對派「解決」掉。當前香港暴亂的「政治問題政治解決」就是這樣不共戴天。

這場殊死拚搏的發起者和主動進攻者，是反對派和美英勢力。北京及香江府衙則表現軟弱，當局可能以為暴亂再怎麼亂下去，對他們也非生死攸關，故大有瞻前顧後、猶豫不決的空間和時間。但對反對派和暴徒而言，則是暴亂一起就無退路，何況他們看穿了當局的軟肋，必然瘋狂進攻。