不怕不識貨，最怕貨比貨。市民連日來自發上街清理路障，當中不少是長者及婦女，他們弱不禁風，手無寸鐵，冒着被黑衣暴徒襲擊甚至擲燃燒彈的危險，依然毫無懼色。反觀有班消防員嘗試清理消防局外的路障，竟然要與暴徒講數，哀求「畀條路行吓」，結果自討沒趣，狼狽而退，簡直丟人現眼。從自發清理路障的市民身上，可以看到香港的良心，人性的光輝；而從這班窩囊的消防員身上，看到的則是港府的無能，公僕的自私。

清理路障，恢復交通，本是政府部門的職責，他們到底在哪裏？難道這點事也做不到？非做不到，實不做也。堵塞多日的吐露港公路恢復通車，是黑衣暴徒自動撤離，多區道路暢通無阻，是市民自發清理。當局甚麼都沒做，一味等運到，難道不覺得羞恥？如果連清理路障也不敢，又談何止暴制亂？

港府怕事避事，市民固然忍無可忍，解放軍駐港部隊也看不下去。近日部分官兵自願加入清理路障，快手快腳，乾脆利落，與港產官僚的窩囊無能恰成鮮明對比。實際上，清理路障只是牛刀小試，以駐港部隊的實力、能力、紀律、效率，絕對是無堅不摧，無往而不利。警方對黑衣暴徒束手無策，疲於奔命，但只要出動駐港部隊，保證摧枯拉朽，手到拿來。

當年鄧小平力排眾議，堅持在香港駐軍，不單單是為了體現主權，更是為了維護國家安全和香港社會穩定。他明確指出：「只有發生動亂、大動亂，駐軍才會出動。但總得干預嘛！」很明顯，這場黑色暴亂正是如假包換的大動亂，更是美國策動的顏色革命，不僅攬炒香港，而且劍指內地，駐港部隊絕對有理由出動平亂，問題是中央何時才能下此決心。養兵千日，用在一時，過去駐港英軍曾多次出動，現在又有甚麼好猶豫的？照這種亂局發展下去，香港遲早會有完全失控的一天，到時才出動駐軍，不亦晚乎？