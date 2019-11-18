香港律政司司長鄭若驊可算是政界一大奇葩，首創民望及評分最低的高官，外號「墊司底」，而且醜聞不絕。行政會議成員葉劉淑儀日前鬧各大院校校長尸位素餐，以這四個字來形容鄭司長可能更加貼切。上任以來究竟有何建樹呢？破壞法治的罪人，單是修訂《逃犯條例》一役，解說不力，令修例撤回，更引爆史無前例的最大政治風暴，把香港推往萬劫不復的深淵。自己知道罪孽深重，所以絕少站出來面對公眾，躲在電腦背後做鍵盤戰士，發網誌「說了當作做了」，這種鴕鳥策略，避得一時，避不得一世，避得過香港人圍攻，想不到去到外國，始終避不過一劫。

香港水深火熱，鄭司長日前竟然還有空前往英國演講，其實也令人摸不着頭腦，究竟她有甚麼可以與人分享呢？是摧毀香港法治的經驗，或是面對醜聞的招數？與會者又會抱着甚麼想法去聽這個史上最廢的司長演講呢？原來是有關仲裁的講座，鄭即使擔任司長亦不忘秘撈仲裁，不用懷疑她在這方面的「熱誠」。可惜是大家沒有機會聽到這個演講了，鄭當日前往講座途中，在倫敦街頭遭數十名反對修訂《逃犯條例》的示威者包圍，不斷指罵鄭若驊是「殺人犯」，她在混亂中狼狽仆倒受傷，由救護車送院治療。中國外交部嚴厲譴責事件，敦促英國警方徹查，港府亦指為惡行，超越文明底線。倫敦警方已經立案調查，但暫時未有人被捕。相信以當時混亂的情況，想找出真兇十分困難。

鄭若驊經過今次事件，自己亦成為暴力罪行的受害者，可有感同身受，想到她以往放生涉案纍纍的黎智英，案件受害者又會有甚麼感受呢？黎涉爆粗恐嚇東方報業集團記者案已拖延超過兩年不檢控，受害記者身心俱受影響，需要看醫生治療。鄭若驊出名厚顏無恥，這次仆倒街頭出醜，應該不會這麼容易留下陰影吧！