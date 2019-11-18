上星期反修例運動的口號是「大三罷」，第一天已經沒有幾多人響應，只能靠堵路和阻塞公共交通來阻礙市民大眾上班上學，實質上已經失敗。看電視新聞，有港鐵車廂內發生吵架，都是因為有人阻礙列車關門而被其他乘客責罵，指他們不應阻人返工，自己要上班賺錢養家，不比阻塞者有人養不用做。最有趣的例子是有阻塞者說得聲淚俱下，說百萬人上街政府不回應，如今遍地開花也不回應，所以要求大家支持，參加罷工好增加對政府的壓力，逼政府就範，卻被乘客反指阻礙港鐵開車，浪費大家時間。

雖說首天失敗，蒙面黑衣派仍然未肯罷休，接着幾天加強堵路，到處拋擲汽油彈，目的明顯是製造不方便，嚇怕堅持上班的市民。看傳媒報道，這幾天凡是以「大三罷」為標題的，都是堵路、築路障、黑衣人與警方衝突的內容，竟然沒有看到組織者提供有關「大三罷」的統計數字，例如全港有多少人參加罷工？有多少學校、老師和學生參加了罷課？有幾多商號罷市關門？「大三罷」只是用來製造混亂發動對抗的口號？

其實「大三罷」的發起人有沒有想過，他們有幾多實力可以發動罷工？如果聲勢足夠當然具威脅性，統計數字也具轟動性。但如果支持者寥寥可數，只會自暴其醜。連反對派骨幹的職工盟都不見積極響應，屬下會員人數眾多的航空業總工會也未見明顯行動，能成功令多少航班停飛？另一會員人數眾多的運輸業工會亦如是，未見宣布有多少巴士未能開出。教協也未見發動教師會員罷課，反而是向教署施壓要求政府宣布停課，避免被指不負責任，有違教育工作者操守。連自己人也如此，又怎可能動員到其他非會員的打工仔支持罷工？

不妨問問，「大三罷」到底傷害了誰？道路堵塞了，港鐵受到干擾，打工仔上班遲到，甚至不能上班，時薪工人因此少了收入，他們會埋怨誰？因為交通阻塞、延誤甚至停頓，不能夠依約去醫院看病和接受定期覆診的老、弱、傷、病又會怨誰？公共交通切斷，靠乘坐公共交通工具外出散散心紓緩一下鬱結的老人家又會責怪誰？

電台烽煙節目有人投訴說，丈夫是私家醫生，要去浸會醫院替病人做手術，車子不能通行，只好到樂富停泊後徒步去醫院，卻給蒙面黑衣人攔住不准前進，找院長說情也不放行。電台節目主持人問浸大學生會會長，竟然答覆如救傷車護送一定放行，其他情況則由黑衣人決定是否有緊急需要。連醫生去醫院工作也要先由黑衣人決定是否有緊急需要，然後批准，這些人以為自己是誰？