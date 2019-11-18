廿五名泛民政客的所作所為已不止令人反感，簡直令人作嘔。

暴徒上周一發起「大三罷」恐怖襲擊，至今已有一人慘死一人命危，傷者無數，港九新界交通陷入癱瘓，天下大亂。昨日理大和紅隧一帶又淪為戰場，更有警員被弓箭射傷，學生今日仍要停課，市民出行膽戰心驚，暴徒的暴行已到了人神共憤的地步。難得解放軍義務替港人開路清除路障，港府不做的事由軍人去做，正常市民感激也來不及，偏偏這班唯恐天下不亂的泛民政客，竟然第一時間強烈譴責，上綱上線到違反《基本法》和《駐軍法》，甚至要在立法會提出緊急質詢。何謂顛倒是非、黑白不分、恬不知恥，他們就是人辦。

不是嗎？這些開路工作原本應該由路政署、地政總署、食環署、消防處等部門合力去做，他們失職不做，特首聽之任之，市民已經忍無可忍，惟有冒着生命危險自己去做，結果暴徒竟然對手無寸鐵的開路市民發動襲擊，在油站旁投擲汽油彈有之，用磚頭將市民打到頭破血流又有之，泛民政客不去譴責暴徒暴行，反而譴責幫忙清路障的解放軍，這是甚麼道理？不問是非只問立場，香港在這五個月間淪落至此、顛倒至此，正是黑心政客推波助瀾所致。

自暴徒向男子淋油火燒開始，這場黑暴已升級為恐怖襲擊，是一場內戰，現在恐怖分子更向清路障的市民落手，加上大學大量危險化學品被盜，警察又遭致命襲擊，連部分外媒都看不下去，泛民政客至今拒絕割席，反而將責任歸咎於警方，到底他們要將香港推向一個怎麼樣的深淵？要將香港摧毀到一個怎麼樣的程度？他們連做人的良知也沒有，納稅人還要出糧養這班敗類？

香港已到了最危急的時候，港府譴責復譴責，根本無心無力平亂。中央還不出手，香港勢必落入外部勢力之手，連國家主權都維護不了，大國崛起云乎哉！