身為時事評論者，我經常批評特區政府，只是為盡言責，心底裏對管治者卻有三分同情，因為如今誰做首領誰當災，總會讓人看不順眼，這是世運使然，莫之奈何。

管治是一門藝術，不是技術，你要世事洞明，人情練達，才可以左右逢源。可惜，這年頭充斥太多技術官僚，只圖以術理政，當然容易碰得焦頭爛額。但更重要的，是世運陰陽互易，當今以弱者為尊，流行「打大佬」，誰要做大、做強、做領袖，往往討不了好去。觀乎一場反修訂《逃犯條例》運動，再收窄到只察看過去幾天的大學攻防戰，便能看通許多道理。

反修例風波弄得今日的田地，特區政府固然「廢柴」，但無論在左、中、右陣營，請問誰又見過有出色的領袖？好些大學校長的薪金比特首還高，特首不濟，但校長們的管理能力也不見得如何了不起。

過去一個月，香港幾間大學已成了世上最醜陋、最危險的學府。天子門生黑衣蒙面，肆意堵路、襲警、毆打異見者，校園變成兵工廠，製造各種傷人利器。舉目全球，還有哪處地方會出現如此荒謬現象？

國家有事，由首腦負責，如今大學出亂子，難道校長可以置身事外嗎？然而，在香港這一場史無前例的大學危機中，又有哪間大學的領導層能夠做到臨危不亂、處事有理有節？恐怕找不到一個例子。

此外，示威者一度佔領中文大學，既已佔山，便得為王，於是嘗試組織管治團隊，結果因為權限不清、指令不一，幾天之內便即瓦解。由暴徒自組領導團，他們也是做不來，尚幸瓦解得早，否則耗上兩、三個星期，我包準中大山頭就要展開內戰。

無論是大領袖、小領袖，如今都處於失運期，閣下若有乾坤之志，目下還未是展翅之時。孔夫子不是說過嗎，大道不行，則乘桴浮於海。