連日來暴徒到處堵路，滿街磚頭石牆，蔚為奇觀，香港暴徒的破壞能力之強之大，肯定揚名國際！示威暴徒連續多日清晨發起各區大堵路行動，至深宵仍不罷休，佢哋無所不用其極，焚車、向東鐵線大學站投擲汽油彈、火攻紅磡海底隧道、在九龍塘設置「吉桶」偽裝成危險化學物品、在彌敦道放置懷疑裝有炸彈嘅紙箱……暴徒日以繼夜，烈燄焚城，暴力毀舖，老朽形容目前香港嘅營商環境，仲衰過喺地獄賣油炸鬼，其實一啲都唔誇張！

基於咁惡劣嘅形勢，內地官媒曾在社交媒體爆料，話特區政府或宣布實行宵禁，後來又急急腳澄清話有關說法全屬謠言；之後，特區政府又撲出來話不會考慮宵禁。講真，香港依家已變成恐怖城市，政府根本號令不行，大家都睇到，禁蒙面法立法有用嗎？因為推行不得其時，錯過時機，早喺三年前旺角暴亂後就應該果斷引入禁蒙面法啦，可惜廢柴政府一味議而不決，搞到依家示威者「蒙得愈密實，衝得愈兇悍」！

再講，黑衣人根本視法律如無物，光天化日，月黑風高，燒搶打砸無底線，點會怕你禁蒙面法吖！一來難執行，二來罰太輕，三來即使捉到，到頭來又係放人，有鬼用咩！好喇，依家話要「宵禁」，道理一樣，警隊就得嗰三萬人，十八區來個「黑衣夢遊仙境大行動」，睇你點宵禁！事實上，實行宵禁盞為警察添煩添亂，日夜超時補水或許是警察仍然可以死撐嘅動力，不過，血肉之軀奮戰咗咁耐，難免都會「謝晒」。

唉！除咗迫不得已要上夜班嘅市民，大部分人都寧願匿喺屋企。喺四處堵路、烈火暴行觸目驚心下，加上港鐵提早收車及分分鐘關閘，路面交通殘喘，有車都死，高危區嘅食肆舖頭紛紛拉閘唔敢做生意，一入夜，人心更虛怯，其實到處靜如深海，整個夜香港，根本已變死城，沒有宵禁之實，其實比宵禁更沉默！