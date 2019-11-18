今年二月在河內舉行的第二次美朝高峰會，金正恩不滿特朗普未達北韓期待的尊重和要求，一拍兩散腰斬該次特金會。自此，美方一直設法令金正恩舒服及氣順，早日讓兩國有不同層次的接觸，進而再舉行特金會。不過，這個悶局八個多月未能打開，當然，對金正恩來說絕不緊張，正所謂「你急佢唔急」，急的只是美國。

其實，這半年多時間，美朝都有各自工作，北韓不想亦不需要短時間與美國搞得太接近，否則會處於被動，需要保留議價能力。那邊廂的美國，亦需要應付特朗普在國內外燃點起的火頭，搞美朝峰會不急在一時，留下美朝峰會這個成果在適時達成豈非更有利？

現在就有這個契機，特朗普近日開始向北韓搞動作，透過外交人員在國際會議的機會，打探北韓官員對塑造特金會的可行性，並釋出善意代特朗普邀請；如果前期安排順利，大可放成績單入特朗普競選規劃時間表內，他日水到渠成有突破，對特氏的選舉工程是上佳成果，也是吸票彈藥。冷卻期過後，現在是一個合適時機給特朗普培育與北韓關係，播種淋水。對特朗普來說，美中貿易戰算是告一段落，現只餘下文本部分，簽訂首階段協議會是下個月。特氏能夠拿住貿易戰成果去慶賀元旦，同時有利他的連任競選。

美朝關係方面，如果特朗普過急與北韓達成甚麼合作協議或承諾，之後未能看到美國預期外交的大突破，這對特氏明年進入總統競選連任期，就會欠缺實際表現，所以特朗普就在今年二月被金正恩「請食檸檬」後，都沒有急進動作，就是留一些彈藥備用。

只可惜，金正恩沒有特朗普想像中那麼笨，你提出我就接受，因為接受就容易上當，也會失去主導權，所以特朗普政府的任何官員提出邀請，都是碰到一鼻子灰，主要是無謂造就這個需要連任的總統事事順利。