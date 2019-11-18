台灣的親民黨主席宋楚瑜宣布出戰二○二○年總統選舉，並表明這是他的「終局之戰」，在台灣政壇掀起不小的漣漪。雖然橘營親民黨在政壇已式微，但今次宋楚瑜掌握民眾不滿藍綠分贓政治的心情，直接訴求民眾擺脫兩黨「勒索」而再度參選，不可小覷。

宋楚瑜自二○○○年參選總統之後，二十年來他都沒有缺席台灣大選，今次是他第五度競逐總統大位，二○○四年他曾與連戰搭檔參選副總統。宋楚瑜被台灣網民戲稱為「年年有瑜」。

事實上，早已邊緣化的親民黨近期也再次遭受打擊，包括發言人黃珊珊投靠柯文哲，台北市議員林國成退黨，加上之前重回國民黨的黨員，親民黨的從政黨員幾乎流失殆盡。宋楚瑜本應無意再角逐總統大位，而讓宋看到希望的是，台灣社會對藍綠惡鬥愈來愈厭惡。

民眾討厭國民黨，是因為馬英九執政八年，一切遷就綠營，對獨派低聲下氣，兩岸政策只要大陸經濟利益，拒絕政治對話，不但不敢修正之前陳水扁任上的台獨舉措，包括在教科書課綱有關去中國內容上，也一味對獨派忍讓，對綠營幾乎有求必應，大陸分享的經濟紅利，老百姓沒有享受到，卻落入財閥口袋，結果換來的是太陽花學運攻佔立法院，民意支持度跌至百分之十以下，獨派勢力持續壯大，大批國民黨支持者棄藍而去，最終大敗丟掉政權。

民眾討厭民進黨，則是因為蔡英文政府上台，不是化解藍綠社會對立，而是用毀滅對手的方式，對國民黨抄家滅族，沒收黨產，趕盡殺絕。不改善民生，卻頻頻煽動仇恨大陸情緒，製造兩岸對立，同時公開政治分贓，大肆酬庸，上萬公營事業企業職位任人唯親，百姓怨聲載道，因而今年初民意支持度跌至十幾個百分點。

在全社會討厭蔡英文之下，去年的「九合一」選舉，國民黨一舉拿下十五個縣市。只可惜，民進黨執政如此之爛，國民黨卻不窮追猛打，不僅黨內內訌，意識形態上還跟隨對手起舞。競逐連任的蔡英文批大陸吞併台灣，代表國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜則批蔡毀滅台灣，藍綠更同聲同氣支持香港的反修例動亂，雙方選舉的主軸均是撕裂社會，製造族群對立，蔡英文被揭總統專機走私香煙，韓國瑜就被爆農舍僭建，雙方互相比爛，沒有最爛，只有更爛。

藍綠裹挾社會，不問蒼生問選舉，民眾既反感又無奈，近期一項調查顯示，台灣最討厭的政治人物，韓國瑜和蔡英文分列第一、二位；在藍綠惡鬥比爛之下，親民黨自然有條件以讓民眾多一項選擇為由，捲土重來。

當然，宋楚瑜的參選志不在總統大位，而是藉着社會討厭藍綠的氣氛，再次讓親民黨於立法院選舉贏得關鍵的少數席次，延續親民黨政治生命。其實，論能力與執政績效，宋楚瑜皆無懈可擊，惟民望不高，他也心知肚明，但他卻沒有勝敗包袱，放手一搏，或許也會出現奇迹，至少有機會在政黨票上為橘營爭取到幾席立委，讓藍綠在立法院皆難以一黨獨大。