產評：經濟噩夢剛開始　股市變天難逆轉

過去廿年，港人經歷過的經濟浩劫有九八年亞洲金融風暴、○三年「沙士」，以及○八年金融海嘯，惟起因不涉及內鬥，令香港傳統優勢得以保全。如今社會內部動盪升級，加上外圍受着內地經濟高速增長期已過及貿易戰夾擊，香港明顯陷入「三重困境」，營造一層又一層惡性循環，顧此失彼之餘，災難程度更有過之而無不及！面對社會變天，股市實難言樂觀，噩夢恐剛開始而已。

觀乎近期公布的一連串數據，包括反映私人企業前景的十月綜合採購經理指數（PMI）瀉至歷史低位的39.3，遠低於50盛衰分界線；九月零售額按年瀉18.3%，不但為連續三個月出現雙位數跌幅，而且頹勢未止，政府已預告十月跌幅將創紀錄；第三季民間消費支出按年減3.5%，為逾十年以來首見負增長等，明顯預示第四季經濟只會更差，直到明年上半年也難復原。

令人憂心的是，社會消費及生產力下降，勢帶來連鎖效應，例如昨日政府公布，八至十月失業率升至3.1%的兩年高位，明顯只是開端。每當失業率攀升，就意味商業情緒惡化，企業對投資採取觀望態度，將削減打工仔消費意欲，然後又回到失業率惡化，形成「惡性循環」，前景不容樂觀。

更甚的是，今次經濟蕭條涉及「人禍」，令傳統引以為傲的優勢恐一去不返！近期有奢侈錶品牌警告，香港保持了十年的瑞士手錶最大出口市場地位將不保，主因是社會內耗已令高端消費者改變消費習慣。同時，由於不少人被迫推遲或取消前往香港，令香港國際機場的亞洲最繁忙國際地位恐二十年以來，首次拱手相讓。機管局數據顯示，今年首十個月客運量6,100萬人次，按年減少2.2%，而亞洲「二哥」南韓仁川機場同期客運量雖僅5,900萬人次，但自八月以來，每月客運量已超過香港。

至於中美貿易戰，雖然近日雙方的表述令市場對達成首階段協議高度樂觀，惟若翻查紀錄，今年二至四月，雙方也總是向外界展示「好事近」，惟五月就「反枱」，實難令人信服今次可輕易地如願以償。

事實上，自去年貿易戰正式開打後，全球經濟不但告別一七年的同步增長，同時反映「全球一體化」終結，一場近代人未經歷過的變局從此開始，投資市場何嘗不是？美國道指點數近期拋離恒指，恰恰反映世局已變，加上「人禍」恐令香港傳統優勢盡失，投資者宜及早應變，而非奢望頹勢能很快逆轉。