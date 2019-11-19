神州觀察：國產航母穿海峽　警示美日懾台獨

蔡英文宣布賴清德擔任副手競逐大選之際，中國大陸首艘自製航空母艦002以及三艘戰艦組成的編隊，由北向南自東海駛入台灣海峽。在台灣即將舉行大選的敏感時機，此舉政治意涵不言而喻，明顯針對台灣島內獨派勢力而來，同時警示美國、日本勿輕舉妄動。

解放軍海軍昨日證實上述消息，指國產航母赴南海相關海域開展科研試驗和例行訓練，是航母建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標，與當前局勢無關。相較於大陸另一艘航母遼寧號服役後通過台海，此次002航母尚未服役，甚至還沒有命名，就穿越台海遠航南海，當中傳遞出多方訊息，除了表明即將服役，更有回應美國等西方國家持續干預香港和台灣事務之意。

近期以來，美國朝野上下一直就香港反修例風波發聲，力挺暴力示威者，近日更將通過《香港人權與民主法案》，同時不斷攪局台海，不但美國國會通過多個友台法案，更售台先進戰機，而美軍戰艦每月都要穿越台海，為島內台獨勢力打氣，甚至連德國海軍都宣稱明年要派軍艦到台海，挑戰中國主權。美國所謂恪守「一個中國」政策底線，早已完全被顛覆，北京退無可退，除了強烈反擊，別無選擇。派出002航母艦隊駛經台海，或是提醒美方及周邊國家，須正視解放軍在台海的軍事存在，西方國家不應對中國大陸說三道四。

另一方面，台灣島內台獨勢力持續坐大，蔡英文挑選自稱「務實的台獨工作者」的賴清德搭檔競選，等於宣告未來將向台獨方向發展；而蔡政府不僅挑起兩岸對立，並且積極擴充軍備，以武拒統，令兩岸關係急速惡化，更頻頻介入香港反修例風波，台獨、港獨大有合流之勢，解放軍出手震懾台獨也順理成章。事實上，國防部長魏鳳和昨日與美國防長埃斯珀會晤時，亦在涉台涉港問題上表明強硬立場，包括絕不容忍發生重大「台獨」事變等。

值得關注的是，此次002航母通過台海的方式，與解放軍駐港部隊日前出動的形式「異曲同工」。面對香港社會動盪不安，特區政府無力平亂，駐港部隊主動上街協助市民清理障礙，令西方社會無可厚非，卻向外界傳遞了解放軍負有恢復香港社會秩序責任的信號；而尚未服役的航母穿越台海，也令外界難以與「干預」台灣大選畫上等號，卻宣示了解放軍不容國家分裂的決心。

對台灣而言，002航母過台海的確不是好消息。按照大陸官媒所言，該航母只是經過回家之路，是回位於海南的母港，準備正式加入海軍的序列。這預示002將部屬海南三亞，一旦台海爆發戰爭，將在封鎖台灣時發揮關鍵作用。