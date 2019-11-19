正論：枉立例添煩添亂　急就章愈做愈錯

《緊急法》是香港現存歷史最悠久的法律之一，但引用此法例訂立的《禁蒙面法》，卻恐怕成為特區史上最短命的法律，十月初公布，昨日高等法院宣判，《緊急法》賦予行政長官會同行政會議，在任何危害公安的情況時可立法，並不符合《基本法》規定，故此《禁蒙面法》實屬違憲，其條文對基本權利的限制亦超乎合理需要，政府旋即宣布停止執行這條法例，所有相關檢控工作要「緊急」煞停，同日首宗案件上庭亦需要押後處理。

數字說明一切，警方由六月初暴潮爆發至九月廿七日共拘近千六人，而《禁蒙面法》在十月四日公布，翌日實行，截至十月七日，短短四日內警方共拘捕二百四十多人，當中只有七十七人涉及觸犯《禁蒙面法》，而且只是初期切實執行，之後相關被捕人士愈趨稀少，反而整體涉及示威暴動拘捕人數已經逼近五千人，即是說立法之後個多月急增三千人，暴力程度更拾級而上，不但未能撲火，反而火上加油。若是覺得《禁蒙面法》能收效，早應在暴亂之初推出，可是政府拖拖拉拉，畏首畏尾，未知是怕了國際輿論還是對法例的合憲性有所懷疑，若是後者，鄭若驊這位律政司司長有沒有進諫，避免這次憲政危機？姍姍來遲，止暴制亂的撒手鐧竟然愈禁愈亂，政府又輸了一仗丟人現眼。

無巧不成話，當年英國首相戴卓爾夫人在北京人民大會堂前跌倒，之後拱手把香港主權交回中國。上周律政司司長鄭若驊仆倒倫敦街頭，她所帶領的律政司，又再吃一次敗仗。兩位都是掌握大權的高官，若非六神無主，方寸大亂，又怎會行差踏錯，出醜人前呢？鄭若驊地位當然與鐵娘子不可同日而語，劣迹斑斑更遠遠超越前人，將兩者相提並論，只因從她身上還殘留港英時代的影子，與特首林鄭月娥都是殖民地培育出來的所謂精英分子，說英文幾乎比中文更流利，一樣怯洋懼外，外國月亮總是最圓，特區在水深火熱之中，不見她站出來為香港人仆心仆命，反而選擇飛往仲裁講座仆倒英國人面前。國之將亡，必有妖孽，也是特區氣數將盡，鄭若驊是駱駝背上最後一根稻草，出掌律政司未足兩年，與她沾上邊幾乎盡是醜聞、錯漏及政治災難，律政司被指濫告「不誠實取用電腦」而出現翻案潮，最近連檢控書上被告姓名也寫錯，最要命是修訂逃犯例一役失職，令同聲同氣的林鄭月娥狠狠摔了一大跤，恐難再有翻身之日。

任何政府機關，有鄭若驊這種廢官當道，恐怕都難逃厄運，何況律政司司長身負重任，既負責刑事檢控工作，亦是行政長官及各部門的首席法律顧問，《禁蒙面法》訂立怎會沒有她參與？如今法例遭否決，她絕對是其中最需要問責的一員。《禁蒙面法》公布首日已引來泛民法律挑戰，首先是申請臨時禁制令阻撓其執行，雖然高院法官拒絕頒令，但仍然需處理六宗挑戰其合法性的司法覆核案。高等法院首宗審理的《禁蒙面法》案件便是由廿多名泛民申請的覆核，今次政府敗訴，等於讓長毛等人狠狠地摑了林鄭月娥一記耳光，不但政府威信蕩然無存，更加令她視為救命符的《緊急法》廢了武功，雖然《禁蒙面法》基本上帶來反效果，但政府無計可施，斷不會讓出鞘寶劍就此收回，故此上訴機會很大，纏訟至終審法院亦未可料，而最後一着便是請求人大釋法。

中華人民共和國奉行成文法，屬於大陸法系，與港英時代的普通法系有別，一國兩制容許香港在回歸以後保留了普通法系的不成文法，但任何法規不能牴觸《基本法》，而全國人大常委會對《基本法》擁有最終解釋權，廿二年以來，人大常委會先後五次釋法，每次都引起爭議，被指破壞香港司法獨立。若今次把一條殖民地餘下法例交由人大釋法，而特區政府是希望繼續沿用這條港英遺法，實在令人大常委會處於非常尷尬位置。港人治港，連法律上的漏洞也要北京填補，為國家添煩，為特區添亂，一國兩制就是毀在這些廢官手上。

香港回歸後，大部分的公僕順利過渡，官場怠惰的作風亦不幸地延續下來，「少做少錯，不做不錯」的思維根深柢固，在太平盛世無風無浪的日子混飯吃，懶政無能，對特區深層次矛盾視若無睹，致令暴亂的種子慢慢發芽，禍根深種。特區多年來出現過的大大小小危機，如廿三條立法及佔領行動，政府處理失當，受盡千夫所指，從未可以圓滿解決，只是讓時間慢慢治療傷痕。待今次刮起這場世紀政治風暴，初期還好整以暇，綏靖求和，縱暴容亂，及後方知大禍臨頭，危害兩制，波及一國，港府誰也承擔不了這天大責任，當然急如熱鍋上的螞蟻，一個人臨急便現形，鄭若驊與林鄭還是緊抱舊東家法規當水泡，結果雙雙翻艇。回歸廿二年，人心未回歸，兩位鄭姓女高官說明一切。

止暴制亂其實只是最低要求，檢控被捕人士、修補社會裂痕等等任務更加艱巨，林鄭月娥與下屬口中常掛着依法辦事，連一條法例也守不住，如何捍衞七百萬人的權利？法治已死，死在何人手上，大家心知肚明。