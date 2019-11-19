功夫茶：竊聽儀器唾手得　私隱隨時網上播

科技以人為本。時代進步，手機、手提電腦的確為人民帶來資訊嘅方便，之不過，科技始終來自人性，而人性，難免有醜陋一面。自從手機普及，偷拍「裙底春」嘅風化案件就多咗，而涉及電腦犯罪嘅詐騙案更層出不窮！所以話，科技進步，亦凸顯人性黑暗一面。嗱！好似竊聽呢家嘢，唔好以為警匪片先有，原來日常生活都會有！

嗱！竊聽又稱為盜聽、監聽，係未經同意嘅前提下，第三方以隱密嘅方式，聽取不對外公開嘅私人對話。咁做法涉及私隱，有違道德，甚至違反法律。現代科技進步，竊聽技術五花八門。呢！有私家偵探指出，佢哋嘅「搵食工具」，好似用作捉姦或其他調查任務嘅竊聽儀器，通常由專門廠家生產，唔輕易喺市面買得到，而具備電波發射功能嘅追蹤器，更必須由政府發牌才可以使用，一般市民使用或管有已屬違法，之不過，功夫茶懷疑政府喺呢方面究竟有冇監管？講真，市民亦冇見政府喺呢方面有何宣傳，即係分分鐘墮入法網都唔知乜事發生！

原來想竊聽，唔係要好似啲警匪片要搞一大串「風雲」㗎！亦不必好似啲特務整色整水製造緊張，甚至要搵個身材驕人嘅邦女郎先偷聽到機密；嗱！記者喺網購平台同埋市面上，均發覺類似追蹤竊聽裝置，價格平到你一定畀得起，有低至百幾蚊人仔就有交易！而且花款多效能勁，好似藏喺車底及櫈底，裝置由智能卡控制，透過手機程式遙距竊取資料，鬼馬到呢！

喂！咪睇小舊零人仔嘅竊聽效果，除咗透過GPS記錄實時位置外，只要偵測到車內有人對話，自動錄音就會啟動，語音檔會即時傳送到手機內，可以下載及分享到不同網上平台，令人防不勝防。有市民就聲稱喺私家車嘅對話被人偷錄，「連呻吟聲都播埋出嚟」，好過分啫，有被「剝光豬」嘅感覺！仲有一單，話本月初就有疑似黑幫仇殺，以GPS追蹤器得知目標人物位置後施襲！劈友科技化，勁呢！

功夫茶不禁嘆曰：科技話就話以人為本，若然差佬因竊聽得以破案，將壞人繩之於法，咁就正！不過一旦科技濟奸，咁江湖就從此多事矣！嗱！個人資料私隱專員就話過去三年冇收到有關竊聽投訴；之不過，依家冇唔代表將來一樣冇，隨着呢啲平靚正竊聽儀器唾手可得，網上圖文並茂教人如何暗中裝置嘅亦唔少，私隱專員公署豈可掉以輕心？反之應該廣加宣傳，譬如違反有關私隱條例，一經定罪，最高可罰款五萬蚊及監禁兩年。功夫茶相信好多人未必知，做吓宣傳等市民知道偷聽咁過癮係要付出代價，否則同陷市民於不義冇乜分別㗎咋！