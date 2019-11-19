解放軍駐港部隊日前出營，自發和自願地清理浸會大學附近暴徒製造的道路阻塞雜物，是中央政府在特區政府無能無力也拒絕作為下出的一個巧招。巧在於打破暴民和一些政治有心人有關解放軍出營鎮壓的政治期望。解放軍出營不是鎮壓，而是做特區政府不願做的清理工作。這些人再沒有藉口來發動對解放軍、對特區政府的全面攻擊。

但是，解放軍確實出了營，踏出了重要的一步。除了泛民議員和那些暴民的支持者必然反對，香港社會整體來說沒有多大理由可以反對，反而不少人歡迎，且希望他們把清理道路的範圍擴及其他重災區。

解放軍總體的形象不是準備演出另一場「六四」，而是親民，為民服務，不避艱辛，也把本來是特區政府官員應做而不做的事承擔起來，不僅以此扭轉海外和香港媒體刻意製造的恐怖預期和解放軍兇狠的形象，突出解放軍人民子弟兵的傳統，擴大香港社會內對解放軍、對中央政府的支持，更加以守為攻，以解放軍的示範來迫使特區同情暴民的官員改轅易轍，真的動手止暴制亂。

解放軍可以自發清理道路，不需要特區政府邀請或批准，表明權在中央政府。今天清理道路，形勢惡化的話，明天亦可以清理暴民佔領地區，中央政府有絕對的主動權行使憲法賦予的權責。暴亂策動者寄望特區政府庇護，不予清理，甚或可有特區直接或間接的助力，發動香港內戰，便可能落空了。

解放軍出營清理道路，是中央政府小試反應，也同時對暴民及其背後的策動者、支持者作出嚴正警告：中央政府還有後着。

中央政府的後着是甚麼呢？關鍵是特區政府有否作為。解放軍清理道路，實際亦對特區政府作出警告──為甚麼特區政府不主動去清理道路？習主席已多次督促特區政府依法辦事，為甚麼一而再、再而三，特區還是拖拖拉拉，無動於衷呢？再不做事，中央政府相信不會再放任縱容，不顧人民與國家的利益受損。於是，會不會是讓中央政府直接下命令，首先是調整特區政府領導班子，或許暫不撤職，而是讓無能和消極反抗的高官靠邊站，另組執行團隊。例如，在特區政府最高層成立應對協調小組，集中力量反暴亂；委能幹者統籌全局，名義上向特首負責，實際上向中央政府負責。

其次，在各個關鍵部門，亦同樣設反暴亂的執行協調小組，抽調精英擔任，向特區最高層的執行協調小組負責，執行後勤和各種配套工作。

止暴制亂，特區政府卸不了責，中央政府也不會放任。