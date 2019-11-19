駐港解放軍走出軍營，快速清理黑衣暴徒瘋狂施暴、搗亂破壞時留下的路障和垃圾。此舉非常正能量，政治意義鮮明，鼓舞人心。此舉首先表明駐港解放軍已做好了充分準備，隨時介入香港平暴，他們今次是清理暴亂路障、垃圾，今後有機會有必要的話，就會清理製造這些路障和垃圾的暴徒；今次是「治標」，下次就會「治本」。

二是向全社會和香江府衙表明，日前習近平發出的「止暴制亂」是當前最緊迫的任務，不是空話，而是有所行動。三是解放軍的清理快手快腳、乾脆利落，對比出香江府衙五個多月來「止暴制亂」笨手笨腳、拖拉成性、無心無力，若是解放軍出手平暴定能速戰速決，全殲暴亂分子。

四是解放軍的舉動做了「群眾工作」，表明解放軍若平亂，和香港民眾強烈要求當局盡快「止暴制亂」是「心往一處想，勁往一處使」；表明「解放軍是人民的子弟兵」；表明習近平對林鄭月娥說的「依法制止和懲治暴力活動就是維護香港廣大民眾的福祉，要堅定不移」，這個使命解放軍會責無旁貸。事實上，解放軍此舉贏得香港市民一片掌聲。筆者相信，有朝一日解放軍一舉平暴，將聽到更大更熱烈的掌聲！

毛太祖說過，廣大人民群眾開心之日，就是反革命分子難受之時。解放軍清理暴亂路障和垃圾後，反對派政客如喪考妣，他們要在立法會提出甚麼「緊急質詢」，說甚麼解放軍此舉違反了《駐軍法》、《基本法》，「粗暴干預香港自治權」，他們「強烈反對」云云。把解放軍義務自願清理軍營外暴徒留下的路障和垃圾與這個法、那個法胡扯到一起，與「干預香港自治權」胡扯到一起，正是反對派政客多年來「逢中必反」、「為反而反」的伎倆，表明了他們的胡攪蠻纏、黔驢技窮，他們這等反應也十分正常。他們正正是這場暴亂的策劃者、組織者、煽動者，他們看到暴亂摧毀香港、殃及百姓，心裏十分痛快，因為這離他們夢寐以求的奪權變天不遠矣！他們現在最恐懼的實乃解放軍一舉平暴，故垂死掙扎也。