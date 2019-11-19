黑色暴亂爆發以來，洋奴漢奸爭相前往海外乞援，無知廢青更是高舉美英旗幟叫喊「求援國際」，結果求到甚麼？除了美國炮製一條姿勢大於實際的《香港人權與民主法案》、英國等部分歐洲國家說三道四，絕大多數外國政府都清醒得很，不願為暴力背書。有美國政治智庫指出，如果香港示威者認為全世界都會站出來幫他們，那是「天真得令人絕望」。

當局者迷，旁觀者清，美國智庫用「絕望」來形容香港反對派的「天真」，可見這不是一般的天真，而是近乎白癡的天真。「求援國際」固然是癡人說夢，「光復香港、時代革命」何嘗不是天大笑話？三歲小孩也看得出，美國只是將香港當作一隻棋子，用來遏制中國，用來在貿易談判中討價還價，一旦達到目的，就會毫不猶豫地拋而棄之。漢奸黎之流叫囂「為美國而戰」，黑衣暴徒要求美國「解放香港」，恰恰反映這班人腦殘兼白癡。

反修例暴亂剛開始時，西方國家和傳媒偏聽偏信，幾乎一面倒偏袒香港反對派，但隨着暴亂愈演愈烈，暴徒愈來愈兇殘，真相大白於世，部分西方傳媒開始理性分析問題，不再盲撐暴力。尤其看到黑衣暴徒肆意堵路毀鐵、打砸店舖、暴力私了、磚頭砸人甚至淋油燒人，更是瞠目結舌。除了部分別有用心的西方國家和傳媒，世界上絕大多數國家和傳媒都不可能認同這種恐怖主義行徑。

明乎此，就知為何美國智庫指香港反對派「天真得令人絕望」。實際上，他們的天真不僅在於企圖「求援國際」，更在於企圖拿香港的命運來威脅中央。中國國運日隆，綜合實力不斷提升，香港在整個國家中的地位和影響力愈來愈微不足道，即使徹底毀滅，也改變不了中國繼續發展的步伐。反對派攬炒香港，除了自傷自殘，還能達到甚麼目的？他們叫囂「結束一黨專政」，更是天方夜譚，美國尚且無能為力，他們又何德何能？