相信上星期是三十萬大埔居民經歷過最黑暗的日子之一，東鐵受到暴徒破壞，大埔墟車站頻頻關閉，甚至整條東鐵線亦有很多時候需要停駛。禍不單行，最大的噩夢是吐露港公路因為受到黑衣暴徒攻擊堵塞，封閉了幾乎整個星期。基本上所有經過的巴士線都被迫停駛，有車之人要兜大圈經大欖隧道出九龍，基層打工仔因為缺乏公共交通，未能上班被迫曠工，老弱病者行動不便，沒有多餘金錢坐的士，坐困愁城，連看醫生也要改期。外界以孤島來形容大埔實在十分貼切。特區政府便是把三十萬大埔居民放逐的元兇，未有好好守住主要幹道，縱容暴徒破壞，出事後沒有及時採取果斷行動清場，拖延數天，最後亦是人家主動撤退，才能夠開通吐露港公路，政府及警隊顏面何存。

大埔居民可以說是暫時逃出生天，雖然不知道暴徒又會幾時堵塞吐露港公路及破壞東鐵，但相比之下，每日使用紅磡海底隧道的市民，現在依然無了期等待開通，繼續有黑衣人火燒收費亭，與警察對抗，催淚煙瀰漫紅磡，附近居民不單止這個星期受難，近數月基本沒有安寧日子。紅隧成為暴徒目標，波及尖沙咀一帶，星期日又上演一場大戰，出動水炮車都未能制止暴徒，有警察聯絡員腿部中箭。繼中文大學之後，理工大學又被一班黑衣人佔領，作為橋頭堡和警方對峙。

奇怪的是，警方實力遠超暴徒，但依然未速戰速決，給人印象是在玩貓捉老鼠遊戲。紅隧已經封閉一星期，應該盡快開通，令市民所受的影響減至最低。

覆巢之下，豈有完卵，除了小部分偏遠地區，基本上市區大街小巷，街坊都曾置身於衝突戰場，警方似無節制使用催淚彈，很多市民都受過催淚煙折磨。有研究指催淚煙含山埃及二噁英，積聚人體會致癌。暴亂遺禍深遠又一鐵證。